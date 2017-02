"Proceso de paz ayudará a la descongestión judicial": Expresidente Consejo de Estado

La sección tercera del Consejo de Estado que conoce casos de contratación estatal y reparación de daños, es decir violaciones a derechos humanos ocurridos en la guerra, es la sección más congestionada de la Corporación, según el expresidente del Consejo de Estado, el magistrado Danilo Rojas, son cerca de 16.000 procesos represados en casos de guerra y unos 15.000 en casos de contratación "con atrasos que van desde los 5 y 10 años".

Señaló que la sección tercera, la cual conocerá los actuales casos de corrupción como el de Odebrecht o Reficar, "está fallando los casos ocurridos en la época de los 90 y 2000". Por eso el magistrado lanzó un S.O.S al Estado para tomar medidas de choque y sacar adelante los procesos represados, propone una sala de descongestión de Consejeros de Estado.

"Nos interesa fallar pronto los casos de la guerra para que el Tribunal de Paz pueda tomar en cuenta la información de los fallos contra el Estado por parte de nosotros. Y sacar adelante los casos de contratación para fallar en menos tiempo las demandas que se vienen por los escándalos de corrupción a través de contratación estatal", advirtió.

Sin embargo, el magistrado se mostró optimista frente al proceso paz ya que podría eventualmente disminuir las demandas con ocasión a la guerra "si no hay más guerra no habrá más víctimas y eventualmente no habría demandas (...) El proceso de paz ayudaría a que bajen las demandas contra el Estado. El proceso de paz contribuye a la descongestión judicial porque hay menos confrontación, menos violación a derechos humanos y menos efectos colaterales de la guerra como desapariciones, tortura etc.".