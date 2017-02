Arranca en Argentina juicio por caso de menor secuestrada y asesinada en 2011

Los tribunales argentinos iniciaron hoy el juicio por el caso de una niña de 11 años que fue secuestrada y asesinada en 2011 y causó una fuerte conmoción en Argentina, informaron fuentes judiciales.

Los acusados -Hugo Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez- son juzgados por un delito de privación ilegal de la libertad seguida de muerte cometido contra la menor Candela Rodríguez.

El caso está a cargo de los tribunales de la ciudad bonaerense de Morón, en la provincia de Buenos Aires, cercana al lugar donde se produjeron los hechos (la localidad de Villa Tesei).

La Fiscalía logró hoy, además, incluir el agravante de abuso sexual, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia oficial Télam.

"A lo único que venimos es a buscar la verdad", afirmó hoy a la prensa local la madre de la niña, Carola Labrador, antes de manifestar su disconformidad con los resultados de la investigación.

El cadáver de la pequeña fue hallado a finales de agosto de 2011, dentro de bolsas de plástico en un terreno baldío vecino a una autopista de la periferia de Buenos Aires, nueve días después de haber sido secuestrada.

Las pericias forenses posteriores demostraron que la menor había sido asfixiada.

Inicialmente se sospechaba que Candela podía haber sido víctima de una red de pederastia pero después se asentó la hipótesis de que se trataba de un acto de venganza contra el padre de la víctima, que cumplía condena por haber formado parte de una banda de asaltantes de transporte de mercancías.

Durante su desaparición la policía desplegó un amplio operativo para su búsqueda del que participaron unos 1.500 policías, decenas de patrulleros y helicópteros.

También se llegó a ofrecer una recompensa cercana a los 100.000 dólares por pistas sobre los autores del crimen.

La muerte de Candela desató una fuerte movilización en Argentina, en especial a través de una campaña de Red Solidaria que contó con el apoyo de famosos, entre ellos el actor Ricardo Darín y el cineasta Juan José Campanella.

Además, la forma en la que se llevó la investigación inicialmente generó una fuerte polémica y acusaciones de irregularidades, por parte de la familia, contra funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, lo que desembocó en el relevo del primer fiscal y el primer magistrado a cargo de la causa.

"Hay mucha más gente implicada, la Policía, la política de ese momento, (el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo) Casal, (el ex fiscal de la causa Marcelo) Tavolaro", aseguró hoy la madre, quien reiteró hoy no cree en la hipótesis de que la muerte fuera una venganza.