Ocho expolicías juzgados en Belgrado por la matanza de Srebrenica

Belgrado, 6 feb (EFE).- Un Tribunal de Belgrado acoge a partir de hoy el primer juicio celebrado en Serbia por crímenes de guerra y asesinatos de civiles musulmanes en el marco del genocidio de la ciudad bosnia de Srebrenica en 1995.

Ocho antiguos policías serbobosnios están inculpados de asesinatos de cientos de civiles musulmanes el 14 de julio de 1995 en la localidad de Kravica, cerca de Srebrenica.

El crimen tuvo lugar pocos días después de que el enclave cayera en manos de las tropas serbobosnias bajo el mando del general Ratko Mladic, juzgado por genocidio y otros crímenes por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

"Un proceso de esta envergadura, que abarca un número tan elevado de víctimas, es de importancia extraordinaria", declaró a Efe Milica Kostic, representante de la ONG "Fondo del Derecho Humanitario".

Insistió no obstante en que "la relación de Serbia con el crimen y su deseo de que respondan todos quedará probado cuando este país inicie, si lo hace, procesos contra personas de alto rango que participaron en la organización y planificación del genocidio".

Los ahora acusados eran miembros de una Brigada especial del ministerio del Interior serbobosnio.

Junto con otros desconocidos presuntamente asesinaron a un número no establecido de retenidos en un almacén de una granja agrícola en Kravica disparando a través de grietas en las paredes y lanzando granadas de mano al interior.

Unos cien sobrevivientes fueron asesinados más tarde a tiros con fusiles automáticos y pistolas.

Los restos de las víctimas fueron encontrados en varias fosas comunes en Bosnia-Herzegovina.

Los acusados fueron arrestados en 2015, pero luego fueron liberados para poder preparar su defensa.

Unos 8.000 varones musulmanes fueron asesinados después de la toma de Srebrenica, entonces zona protegida de la ONU.

Según Kostic, la ciudadanía serbia tiene pocos conocimientos de lo que realmente pasó en Srebrenica.

Criticó la escasa información que se recibe por los medios sobre los juicios por crímenes de guerra que se celebran en Serbia, y dudó que este primer proceso pueda aumentar el nivel de comprensión.

El inicio del proceso se esperaba para diciembre, pero fue aplazado tras una petición de la defensa que exigió conocer las identidades de los testigos protegidos y sus testimonios.

En ese sentido, Kostic criticó los "trucos de procedimiento a que suelen recurrir" los tribunales serbios para dilatar los procesos de crímenes de guerra.

En Sarajevo, Munira Subasic, presidenta de la Asociación Madres de Srebrenica, declaró a Efe que el juicio en Belgrado "es una farsa" de la que no esperan nada.

Lamentó que los ocho policías no hayan sido extraditados a la justicia bosnia para su proceso.

"Esa gente ha vivido todos estos años con calma en Serbia, unos criminales que tanta gente mataron en Kravica, entre ellos a mi hijo. Y se defenderán en régimen de libertad. Eso dice de forma suficiente de la relación del gobierno hacia ellos", dijo.

Subasic nunca ha encontrado el cadáver completo de su hijo, sino apenas dos huesos.

Hasan Nuhanovic, un sobreviviente que perdió a sus padres y un hermano en la matanza, consideró que "más importante que un juicio es la justicia".

"Las experiencias que he tenido hasta ahora con el TPIY y con las cortes en la antigua Yugoslavia no me brindan la esperanza de que habrá justicia", señaló.

En Serbia fueron condenados, en abril de 2007, a un total de 58 años de cárcel cuatro exparamilitares a los que se veía en un vídeo ejecutar a seis varones musulmanes de Srebrenica en julio de 1995.

Serbia no reconoce que lo que ocurrió en Srebrenica fuera un "genocidio" pero el Parlamento aprobó en 2010 una resolución de condena, varios máximos cargos visitaron Srebrenica con ocasión de aniversarios de la masacre y dos presidentes serbios han pedido perdón por lo ocurrido.

En 2007, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró que durante la guerra bosnia, que enfrentó a bosnios musulmanes, serbios y croatas de 1992 a 1995, el crimen de genocidio fue cometido solo en Srebrenica, pero eximió a Serbia de la responsabilidad.