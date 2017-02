Mariah Carey quema su vestido de novia en su último videoclip

La cantante Mariah Carey ha querido deshacerse de los últimos objetos materiales que le recordaban a su compromiso fallido con el millonario James Packer, con quien protagonizó una sonada ruptura en octubre de 2016, quemando el vestido de novia que había planeado llevar en su boda en Bora Bora en el videoclip de su nuevo sencillo 'I Don't'.



La impresionante prenda era una creación exclusiva de Valentino y estaba valorada en 250.000 dólares, aunque esa no es la única referencia que la diva hace de su extinta relación sentimental, ya que el vídeo se rodó en la casa de la exclusiva urbanización de Calabasas que en su día compartió la expareja.



La letra de la canción también parece una claro reproche dirigido al que podría haberse convertido en el marido de la famosa estrella de la música. "Cuando amas a alguien, no le tratas mal. Tú estropeaste todo lo que teníamos. Probablemente creas que voy a regresar, pero no lo haré", reza parte del sencillo.



La propia Mariah reconocía recientemente que el tema, compuesto por ella misma, era una reflexión sobre el fracaso de su romance con el australiano para tratar así de pasar página. Ahora la cantante, madre de los mellizos Moroccan y Monroe (5) junto a su exmarido Nick Cannon, parece haber conseguido rehacer su vida sentimental junto al bailarín Bryan Tanaka.