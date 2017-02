Fundéu BBVA: "financierizar" y "financierización", neologismos válidos

El verbo "financierizar" y el correspondiente sustantivo "financierización" son palabras bien formadas que se refieren al creciente peso del sector financiero en la economía, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En las informaciones económicas no es raro encontrarse frases como "El propio capitalismo neoliberal está cada vez más financiarizado y desterritorializado", "En una economía financiarizada, las inversiones especulativas son dominantes" o "Clinton dio rienda suelta a la desregulación bancaria que llevó a la financialización de la economía".

El verbo "financierizar" est? bien formado a partir del adjetivo "financiero" con el sufijo "-izar", que expresa, tal como explica el Diccionario académico, 'una acción cuyo resultado implica el significado del adjetivo'.

A partir de él puede crearse el sustantivo "financierización" con el sufijo "-ción". Con estas voces, por tanto, puede hacerse referencia a la tendencia actual de que los mercados financieros dominen la economía.

En los medios se encuentran también las formas "financiarizar" y "financiarización", que son menos aconsejables. No se recomiendan "financializar" ni "financialización", creadas probablemente por calco de la voz inglesa "financialization".

La "Gramática de la lengua española" explica que el sufijo "-izar" se combina con adjetivos y sustantivos, no con verbos (esto es, no a partir de "financiar"). En este caso, la combinación con el adjetivo "financiero" da lugar a "financierizar", y no a "financiarizar".

Por ello, en los ejemplos antes mencionados habría sido mejor optar por "El propio capitalismo neoliberal está cada vez más financierizado y desterritorializado", "En una economía financierizada, las inversiones especulativas son dominantes" y "Clinton dio rienda suelta a la desregulación bancaria que llevó a la financierización de la economía".

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.