Pella: "Me duele en el alma no haber conseguido el resultado"

Guido Pella, que cayó ante Fabio Fognini por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2, dijo hoy que le "duele en el alma" no haber evitado la derrota de Argentina ante Italia por 2-3 en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis.

"Creo que él estuvo más lucido en los puntos de quiebre que yo. Hizo cosas increíbles, ha tirado tiros increíbles en momentos en los que a nadie se le ocurre tirarlos. Así se hace difícil", dijo Pella.

"Intenté por todos los medios desbordarlo. En los dos primeros parciales me fue mejor, pero después él se acomodó. Creo que jugué en un buen nivel y me duele en el alma no haber conseguido el resultado", agregó.

El zurdo dijo que "no hay que dramatizar mucho la derrota" porque "es parte del deporte".

"Es la primera vez que me toca estar en la situación de perder una serie y perder mis dos partidos. Son cosas del tenis. El año pasado me tocó ganar todas las series y ser campeón. No hay que dramatizar tanto, fue una derrota, como una de las tantas que tengo en el año", analizó.

El capitán argentino, Daniel Orsanic, dijo que Pella "tuvo un partido excelente" y que "dio todo lo que tenía".

"El balance general es que ganó Italia porque jugó un poco mejor. Nosotros entregamos todo lo que teníamos, por momentos jugamos muy bien al tenis, por momentos no tanto, pero los jugadores entregaron todo lo que tenían, hubo un gran compromiso", declaró Orsanic.

"Logramos estar a un nivel competitivo y luchar hasta el final, eso nos llena de orgullo. Perdimos en lo deportivo, pero estamos muy orgullosos y satisfechos. Perdimos, pero estoy muy tranquilo porque dimos un mensaje de entrega y de compromiso", puntualizó.