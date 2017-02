Belichick rechaza que Brady tuviese motivación extra por suspensión

El entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, dijo que era una "ofensa" el pensar que el mariscal de campo Tom Brady mejor su rendimiento como consecuencia de la motivación extra que le generó la suspensión de cuatro partidos por haber participado en el escándalo del "Deflategate", los balones desinflados ilegalmente.

"Los que piensen eso es que no conocen a Brady y la manera como lo da todo en el campo por el equipo y sus compañeros", defendió Belichick en la tradicional rueda de prensa que se celebra cada lunes posterior a la disputa del Super Bowl, que este año de nuevo ganaron los Patriots en la prórroga por 34-28 a los Falcons de Atlanta, en la edición número 51.

Belichick que participó en su décimo Super Bowl, séptimo como entrenador en jefe de los Patriots, reconoció que haber conseguido el quinto título y compartirlo con su familia era algo muy especial por todo lo que había significado el trabajo en el campo.

Pero especialmente por ver a jugadores como Brady que desde que está bajo su dirección ha luchado en cada entrenamiento y ha sido modelo para el resto de los compañeros.

"Insinuar que este año ha sido diferente, que ha competido más duro o con mayor motivación es ofender e insultar al gran esfuerzo, liderazgo y espíritu de lucha que siempre ha mostrado Brady durante los 17 años que lo he entrenado", defendió Belichick. "Tom Brady siempre nos da al equipo lo mejor cuando está en el campo".

Belichick, de 64 años, tras reconocer que el quinto título de Super Bowl era algo especial, y sentirse orgulloso de poderlo compartir con sus tres hijos mayores, que le acompañaron en el NRG Stadium de Houston con la celebración, dijo que ahora ya se había acabado la fiesta.

"Lo único que pienso es que vamos ya cinco semanas retrasados con relación a los otros equipos de la NFL de cara a preparar la próxima temporada", señaló Belichick. "Tenemos un gran equipo de profesionales dentro de la organización, pero ahora más que nunca es cuando debemos hacer bien las cosas de cara al futuro".

Belichick dijo que el éxito de la temporada se define precisamente en los meses de febrero, marzo y abril.

"Si no haces bien las cosas en estos meses luego tendrás problemas a partir de noviembre, diciembre y enero", valoró Belichick, que alabó el gran partido que la pasada noche hizo todo el equipo y también los Falcons de Atlanta, que durante la primera parte hicieron una labor excepcional con su defensa.

Belichick reiteró que el triunfo de los Patriots y la remontada histórica que lograron fue la consecuencia lógica de como entienden lo que es el trabajo de equipo y el concepto de luchar y competir hasta el último segundo de cada partido.

"No dependemos de varios jugadores sino de todo un equipo y eso lo demostramos la pasada noche cuando surgió la mejor defensa, el mejor ataque y la capacidad de reacción sin importar quien era protagonista sino el que era mejor para completar las jugadas que necesitábamos de cara a conseguir la victoria", agregó Belichick, que ya se ha convertido en el entrenador en jefe de la historia de NFL con más títulos de Super Bowl. "No me quita el sueño", concluyó.