Luis Enrique: "No nos vamos a conformar con el empate"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su equipo no especulará mañana con el 1-2 de la ida, y que saltará al césped del Camp Nou con el objetivo de volver a derrotar al Atlético de Madrid para sellar su pase a la final de la Copa del Rey.

"El 0-0 a ellos no les sirve y, aunque a nosotros nos viene de maravilla, no nos vamos a conformar con el empate", ha adelantado Luis Enrique, quien ha recordado que el Atlético sí que no puede especular con el resultado y que, por lo tanto, quizá tenga que hacer cosas diferentes a las que está acostumbrado.

"Del Atlético siempre hemos visto buenas actuaciones en el Camp Nou, pero más encerrándose en su área que en situaciones de presión alta. Mañana quizá podremos ver a otro Atlético de Madrid, un equipo presionando más arriba", ha argumentado.

En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana tiene claro que la eliminatoria aún no está, ni mucho menos, resuelta: "El resultado de la ida es bueno, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Es más, vamos a sufrir durante el partido, seguro".

Por eso, ha pedido la ayuda de la afición. "Vamos a necesitar el apoyo de nuestro público. A la afición mañana le doy la máxima importancia. Es una eliminatoria que está bien enfocada, pero para nada definitiva", ha insistido.

Para este encuentro, Luis Enrique podrá contar con Andrés Iniesta y Sergio Busquets, quienes se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros durante los últimos días.

Sin embargo, el preparador asturiano ha querido jugar al gato y al ratón con el 'Cholo' Simeone, al responder que, "tal vez sí o tal vez no", ambos jugadores recibirán mañana el alta médica. El defensa Gerard Piqué también se ha ejercitado hoy con normalidad y estará mañana en la lista.

Quien no podrá participar en el duelo, al estar sancionado, es el delantero Neymar da Silva, una baja significativa para el Barça dado el gran momento por el que atraviesa el internacional brasileño.

"El nivel de Ney ésta por encima de los goles. Su rendimiento es altísimo, no solo por lo que genera en desborde y asistencias sino por lo que aporta a nivel defensivo, porque cada vez está mejorando en esos aspectos", ha destacado de su pupilo.

El equipo azulgrana tiene tres jugadores apercibidos de sanción. Leo Messi, Samuel Umtiti y Jordi Alba se perderían la final si son amonestados, pero Luis Enrique no le preocupa esta cuestión: "Afortunadamente son expertos en jugar partidos de este nivel y no creo que les vaya a condicionar para nada".

Sobre Messi, le han vuelto a preguntar si consensuó con él su cambió contra el Athletic para estar más fresco mañana y Luis Enrique hoy sí ha dejado entrever que así fue. "Todos los entrenadores hablamos con nuestro jugadores. Imagínate con uno del nivel de Leo Messi. Sería ridículo no hacerlo", ha indicado.

También se ha referido al gran rendimiento que está dando Aleix Vidal después de tantos meses de ostracismo. "De sus entrenamientos nunca ha tenido queja. En competición, ha tenido sus oportunidades y las ha aprovechado. Ahora está a un nivel altísimo y es una maravilla, porque es otra opción más para mí y para el equipo", ha argumentado.

En este sentido, Luis Enrique ha insistido en que necesita "a todos" los jugadores, "para intentar cumplir el objetivo que nos hemos marcado al principio de temporada, el de ganar todas las competiciones".

El técnico azulgrana ha negado que la Copa del Rey cobre más importancia este año por lo complicada que se ha puesto la Liga, aunque ha reconocido que mañana tienen, ante sí, "un reto muy interesante y bonito", que es disputar la cuarta final copera consecutiva.