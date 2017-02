Lunes 6 de febrero de 2017

--------- Reunión del Consejo de la IAAF, en Cap d'Ail (Mónaco). Rueda deprensa a las 18.00 GMT.

ATLETISMO

---------

- Reunión del Consejo de la IAAF, en Cap d'Ail (Mónaco). Rueda deprensa a las 18.00 GMT.

BALONCESTO

----------

- NBA (foto): New York Knicks-Los Angeles Lakers, WashingtonBullets-Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder,Toronto Raptors-Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks-Utah Jazz,Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans-PhoenixSuns, Minnesota Timberwolves-Miami Heat, Denver Nuggets-DallasMavericks, Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (MARC GASOL vs PAUGASOL), Sacramento Kings-Chicago Bulls.

FÚTBOL

------

- España. 21ª jornada (foto). Granada-Las Palmas (19.45 GMT)

- España. Copa del Rey. Presentación de la vuelta de semifinales.

. Previa del Barcelona-Atlético de Madrid (20.00 GMT) (Ida: 2-1)

- Portugal (foto): Marítimo-Moreirense (19.00 GMT) yBraga-Estoril y Feirense-Río Ave (21.00).

- Paraguay: Trinidense-Olimpia.

- Venezuela: Caracas-Deportivo La Guaira.

- Campeonato Sudamericano Sub-20 (hasta 11).

GOLF

----

- Clasificación mundial.

TENIS

-----

- Clasificaciones ATP y WTA.

- Torneos ATP de Quito, Sofía y Montpellier.

---------------------------------------------------------------

