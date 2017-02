Lo más de la primera fecha de la Liga Águila

A falta de disputarse el juego entre Nacional y Santa Fe, la primera fecha de la Liga Águila dejó los siguientes números:

Goles

Se convirtieron un total de 16 goles, para un promedio de 1.77 anotaciones por encuentro. El juego apertura entre Cortuluá y Deportivo Pasto fue el de mayor cantidad de celebraciones, 4 en total y todos marcados por el cuadro nariñense.

Entre tanto, hubo dos compromisos que terminaron 0-0, curiosamente, ambos juegos que involucraron a los recién ascendidos a la primera división: América de Cali – Rionegro Águilas y Once Caldas – Tigres.

Yamilson Rivas (Pasto) y Joseph Cox (Envigado) picaron en punta en la tabla de artilleros, ambos con dos goles marcados

Amonestaciones y expulsiones

En total se registraron 44 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas, para un promedio de 4,8 cartones amarillos por encuentro. El juego entre Alianza Petrolera y Bucaramanga fue el más accidentado, con 8 amonestaciones; mientras que Once Caldas y Tigres no solo igualaron 0-0 en fútbol, sino que también lo hicieron en sanciones, no hubo tarjetas.

Anier Figueroa (Millonarios), Saramys Rodríguez (Patriotas) y Luis Paz (Tolima) fueron los primeros expulsados del torneo.

Resultados

3 triunfos locales, 3 visitantes y 3 empates se dieron en la primera jornada. Los únicos equipos que hicieron defender su casa fueron Jaguares (1-0 Tolima), Equidad (1-0 Junior) y Envigado (2-0 Cali).

Asistencia

Como era de esperarse, la hinchada americana respondió de forma masiva a las expectativas del regreso de su equipo a la primera división. Aproximadamente 31.000 espectadores presenciaron el empate 0-0 del cuadro vallecaucano y Rionegro Águilas, siendo la mejor asistencia de la jornada.