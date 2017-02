Abran paso, llega la segunda versión del celular que da dos días de batería

En Colombia estamos acostumbrados a ver de reojo los celulares de alta gama, sus altos precios ponen en un pedestal difícil de alcanzar al consumidor común los smartphones con referencias Premium.

Y aunque el Mate 9 de Huawei no es la propuesta más económica, sin duda es la oferta más considerable del mercado actual por la balanza entre especificaciones y precio.

Batería con carga rápida y que sobresale

Para comenzar la reseña del Huawei Mate 9 no podemos comenzar por otra parte que no sea su batería, por si no lo ha escuchado el Mate 8 prometía batería de dos días de duración con un uso continuo por parte del usuario, aunque esto no cambio mucho en el Mate 9, podemos decir que por mucho ofrece mejor duración que los otros celulares de gama alta que han llegado al país.

Lo que si cambio es que su “súper” batería de 4000 miliamperios ahora viene con carga rápida, la solución al problema del Mate 8 que para garantizar la carga total de la batería duraba bastante, con la tecnología de SuperCharge podrá cargar el 100% de su batería en no más de 1 hora.

Almacenamiento, RAM y procesador

La compañía china se ha caracterizado por ser sobresaliente en el mercado con su propuesta de rendimiento del Android, para esta ocasión su Mate 9 posee una memoria RAM de 4 gigas con un almacenamiento interno de 64 gigas, más que suficiente para un usuario promedio y hasta para uno especializado.

En cuanto a su procesador, Huawei posee una marca única y propia para los “cerebros de sus celulares” con el Kirin, para la Mate 9 trae consigo el 960, con núcleos ARM Cortex-A73y un GPU Mali G71 de ocho núcleos.

Algo que se destaca del software para potenciar el Smartphone es su “Huawei Machine Learning Algorithm”, el cual proporciona al smartphone una “inteligencia artificial” que le permite aprender el uso normal del usuario para poder personalizarse para así ofrecer una experiencia veloz y fluida, aún después de 18 meses continuos de uso del dispositivo.

La cámara, una perla

Huawei ya había marcado un precedente con la cámara del P9, por ello el nuevo Mate 9 incluye un sistema de cámara dual de segunda generación.

Gracias a su alianza con Leica, se pudo presentar un sensor RGB de 12 megapixeles/ F2.2 y un sensor de 20 megapixeles monocromático (para el P9 era de tan solo 2 mpx), ambos con estabilización óptica de imagen y algoritmos de fusión de imagen que funcionan en conjunto para producir resultados fotográficos profesionales.

Además el sistema de cámara dual para el Mate 9 ofrece un zoom híbrido de 2x. Este sistema híbrido de enfoque automático 4-1 incluye enfoque láser, enfoque de detección de fases, enfoque de profundidad y enfoque de contraste.

Su talón de Aquiles

En el segmento de gamas altas estamos acostumbrados a la alta resolución de imagen, cada vez los smartphones poseen mejores gráficas capaces de sorprender la vista del usuario, en el caso del Mate 9 posee solo una de resolución Full HD de 5,9 pulgadas de vidrio curvo 2.5D.

Cabe destacar que tiene sensor de huella en su parte trasera, algo que mejora la experiencia del usuario pues es más fácil el alcance a este punto que al botón frontal como sucede en los celulares de Apple o de Samsung.

Su versión Lite

Como ya es costumbre Huawei decidió lanzar una versión Lite de sus celulares, un smartphone dirigido al mercado un poco menos exigente, por ello lanzó el Mate 9 lite, un smarpthone con procesador de menos especificaciones (un Kirin 655 de ocho núcleos) con una combinación de memoria de 3GB de RAM y 32GB de menoría de almacenamiento.

Y posee una batería de al menos un día y medio de duración, el dispositivo integra una batería de 3.340 mAh y tecnología inteligente de ahorro de energía y entrada de carga USB Tipo-C.

En cuanto a cámara posee las mismas especificaciones que el Huawei P9 es decir una cámara dual de 12MP más 2MP. Asimismo, la cámara frontal es de 8MP para selfies.

Disponibilidad del Huawei Mate 9

El Huawei Mate 9 está disponible en los colores dorado, plateado y gris titanio por un precio de $2´400.000 en su versión normal y para su versión Lite de $1´300.000.