¡Jóvenes! aprópiense de la búsqueda de la paz, es su derecho, su promesa y su patrimonio: Santos

El discurso del presidente Santos en la Clausura de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz.

Colegas laureados, apreciados amigos de la paz:

Los colombianos nos sentimos honrados y agradecidos por haber albergado en nuestra capital esta Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

Hace casi tres días les dije “¡Bienvenidos!”. Ahora les digo: “Vuelvan pronto. Esta es su casa”.

Hoy quiero agradecer muy especialmente el respaldo que han dado los Premios Nobel de la Paz a Colombia y a los colombianos en nuestro camino hacia la reconciliación.

Gracias por destacar –en la declaración final– las lecciones que deja al mundo nuestro proceso.

Y gracias, muchas gracias, por su apoyo y por su llamado a la comunidad internacional para que nos acompañe en el largo camino de implementación del acuerdo de paz que apenas comenzamos a recorrer.

La noche del jueves pasado, en el histórico Teatro Colón, les propuse a ustedes, colegas laureados, apoyar una declaración ética y espiritual, una enumeración de diez principios para la paz, a la que denominamos “La Carta de Colombia”.

En tan poco tiempo, esta carta ya ha comenzado a inspirar a nuestros jóvenes.

De hecho, un grupo de jóvenes de España, de México, de Alemania, de Colombia –en respaldo a esta iniciativa– se reunieron y crearon su propio decálogo de compromisos por la paz, con frases como las siguientes:

“Nos comprometemos a inspirar desde la acción y el ejemplo”.

“Nos comprometemos a construir dos puentes cada vez que nos construyan un muro”.

¡Qué bien por los jóvenes! Sigan apropiándose de la búsqueda de la paz, porque la paz es su derecho, es su promesa y su patrimonio.

Hoy quiero agradecer el entusiasta respaldo que le dieron mis colegas laureados a esta Carta de Colombia que incluso me ayudaron a mejorar; una carta que propusimos como un legado, como un regalo a la humanidad, desde esta nación que ha sufrido tanto y que ahora produce la mejor noticia de paz en mucho tiempo.

Gracias a ustedes, la Carta de Colombia ya no es solo una propuesta mía ni de mi país, sino que es también un resultado de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

Que estos principios breves, sencillos, comiencen a andar por el mundo, e iluminen nuestro camino y el de nuestras naciones.

Que los conozcan en sus países, que los conozcan los niños y los jóvenes, en las escuelas y las comunidades… Que sean como unas alas hechas de palabras, las alas que hacen volar a la paloma de la paz, el derecho supremo de la humanidad.

Por eso concluyo esta intervención –con la que me despido de la Cumbre– repitiendo los 10 principios de la Carta de Colombia; principios que no son míos sino de ustedes; son de todos los hombres y mujeres que creen que la guerra puede y debe evitarse, que creen que no hay tarea más noble ni más valiosa que trabajar por la paz.

Gracias, amigos laureados; gracias, amigas laureadas.

Gracias, jóvenes que nos impulsan y nos inspiran.

Gracias a las víctimas que nos enseñaron el perdón.

Y gracias a Dios por poder ofrecer –desde Colombia y con ustedes– estos valores a la humanidad.

LA CARTA DE COLOMBIA

– 10 principios para la paz –

Sin ideales y valores, la conducta humana carece de brújula.

1. LA PAZ ES UN DERECHO: La paz es el derecho de nacimiento de cada persona y el derecho supremo de la humanidad.

2. SOMOS UNO: La Humanidad es una sola familia y compartimos el don de la vida sobre este frágil planeta. Lo que le pasa a uno, nos pasa a todos.

3. SOMOS DIVERSOS: La diversidad enriquece a nuestra humanidad. Es un patrimonio que debemos honrar y cuidar.

4. DEBEMOS SEGUIR LA REGLA DE ORO: El principio moral de tratar a los otros como queremos ser tratados nosotros mismos debe ser aplicado no solo a la conducta de las personas sino también a la conducta de las religiones y naciones.

5. DEBEMOS EVITAR LA GUERRA: La guerra destruye el tejido humano y representa un fracaso para la humanidad.

6. DEBEMOS SER LEGALES Y JUSTOS: La paz y la estabilidad del mundo requieren la adhesión y el respeto al Derecho Internacional, incluyendo las normas internacionales de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Una paz duradera solo puede alcanzarse si se basa en la justicia social.

7. DEBEMOS HABLAR: Siempre que sea posible, los conflictos deben terminar mediante el diálogo. La comunidad internacional debe apoyar medidas efectivas para prevenir y limitar las guerras.

8. DEBEMOS RESPETARNOS: Aun dentro del conflicto, debemos reconocer a todo enemigo como un ser humano que merece respeto, cuyas motivaciones deben ser entendidas. La eliminación o humillación del adversario es la semilla de más violencia en el futuro.

9. DEBEMOS EDUCAR: Hay que promover la tolerancia, la solidaridad, la compasión, el respeto a las diferencias y a los derechos de las minorías, para crear una cultura global de paz. Una educación basada en estos valores debe implementarse en todo el mundo.

10. DEBEMOS ENTENDER: Todas las vidas son tan valiosas como nuestra propia vida. Si entendemos esto con nuestros corazones y nuestras mentes, podremos construir y mantener la paz en el mundo para nosotros, para nuestros hijos y las generaciones por venir.