La comparación que hizo el presidente Donald Trump entre Estados Unidos y Rusia

ODD ANDERSEN,JIM WATSON/AFP/Getty Images

Trump (dcha.) ha defendido a Putin (izda.) en varias ocasiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado en varias ocasiones a su homólogo ruso Vladimir Putin. Y lo hizo de nuevo en su última aparición televisiva en Fox News, cuya primera parte se emitirá este domingo justo antes del esperado Super Bowl, el gran final de la liga del Fútbol Americano.

Durante la entrevista, el líder estadounidense le explicó al presentador Bill O'Reilly que respeta al presidente ruso, "al igual que respeta a mucha otra gente", aunque "eso no significa que me lleve bien con él", y señaló que todavía no sabe si logrará tener buenas relaciones con el líder ruso.

Pero, además, cuando el entrevistador afirmó que "Putin es un asesino", Trump respondió lo siguiente: "Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos unos cuantos. ¿Qué crees? ¿Que nuestro país es tan inocente?"

El mandatario estadounidense dijo que "es mejor llevarse bien con Rusia" para vencer con su ayuda al autodenominado grupo Estado Islámico y "combatir el terrorismo islámico, que es una gran batalla en el mundo".

Trump y Putin mantuvieron una conversación telefónica este sábado y acordaron "mantenerse en contacto personal regular" pero no establecieron fecha para un encuentro próximo.