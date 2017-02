Sondeo refleja 42,4% de universitarios cubanos tiene poco interés por lectura

Un 42,4 por ciento de jóvenes universitarios cubanos tiene poco interés por la literatura, mientras que un 4,5 por ciento afirma que no le atrae en absoluto la lectura, según un sondeo del Observatorio del Libro y la Lectura de la isla, revela hoy la prensa local.

Esos datos resultaron del estudio sobre consumo de libros y hábitos de lectura que incluyó una encuesta aplicada a 1.423 jóvenes en universidades cubanas, que recoge el diario oficial Juventud Rebelde.

El citado sondeo del Observatorio perteneciente al Instituto Cubano del Libro (ICL) también reflejó que el 66,34 por ciento de los participantes reconoció que solo de vez en cuando o muy raramente tenía la necesidad de acudir a obras de carácter literario y el 7,38 por ciento declaraba que nunca.

La muestra abarcó 24 facultades y 48 carreras, de las universidades de La Habana, de Ciencias Médicas de La Habana, de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, la Central de Las Villas y la de Oriente, en Santiago de Cuba, así como del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae) de La Habana.

Las tendencias son "preocupantes", según las conclusiones de los responsables del escrutinio que arroja varias causas fundamentadas por los encuestados para no leer todo lo deseado.

Entre ellas, consideraron que el alto precio de los libros en pesos cubanos y en pesos convertibles (CUC, equivalentes a dólares), las dos monedas que circulan en el país caribeño.

Además mencionaron la falta de tiempo, la carencia de la literatura que les interesa en las librerías y bibliotecas y poca tirada de ejemplares que tienen mucha demanda, como otras causales que los alejan de la lectura.

La pesquisa también reveló que entre todos los géneros literarios preferidos por los jóvenes encuestados, la poesía conquistaba únicamente un 7,87 por ciento, para situarse solo por encima de los cancioneros (3,86 por ciento), el teatro (3,40 por ciento) y el ensayo (2,87 por ciento).

Asimismo ocuparon niveles "muy discretos" pero más elevados en sus opciones de lectura, géneros como la novela y el cuento, con un 16,86 por ciento y 16,19 por ciento, respectivamente, seguidos por la literatura científico técnica y las historietas.

En el caso de un grupo de 89 alumnos de escuelas preuniversitarias de La Habana contactados por el periódico las opiniones estaban divididas, porque 39 expresaron que "no" le van a la poesía, porque los atrapan más otros géneros, o porque no les gusta leer o no tienen tiempo.

Sin embargo, 50 de ellos defendieron la poesía por ser "bonita", ofrecer "buenas enseñanzas", expresar "lindos sentimientos", valoraron su rima "contagiosa" o les resulta "inspiradora, interesante" y que "abre el corazón de las personas".

Pero, solo 14 mencionaron a José Martí, el poeta nacional de la isla, como su autor preferido; y cuatro, a William Shakespeare, Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, Mario Benedetti, y los cubanos Dora Alonso, Rubén Martínez Villena y Nicolás Guillén, que alcanzaron un voto cada uno.

Estas consideraciones se publican cuando se acerca la Feria Internacional del Libro, el evento cultural más masivo que se celebra en el país caribeño, cuya apertura será el próximo jueves 9 con una oferta de 700 nuevos títulos, replicados en unos 4 millones de ejemplares, de 50 editoras nacionales.