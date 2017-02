Matt Ryan, nuevo MVP; Prescott, Novato del Año; Garret, Entrenador del Año

Llegó la hora de la entrega de los premios a los mejores de la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y el mariscal de campo de los Falcons de Atlanta, Matt Ryan, que mañana, domingo, disputará con su equipo el Super Bowl LI, se llevó los premios de Jugador Más Valioso (MVP) y Jugador Ofensivo del Año.

La entrega de los premios se realizó en Houston durante la ceremonia "NFL Honors" con la que se culmina un calendario de decenas de actividades que la NFL ha desarrollado durante todos los días de esta semana, previos al gran partido del Super Bowl que van a disputar en el NRG Stadium, los Falcons contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Ryan completó el 69,9 por ciento de sus pases para 4.944 yardas y 38 pases de anotación, mientras que solamente lanzó siete interceptaciones.

Los Falcons también consiguieron más puntos que cualquier otro equipo en la liga, y 'Matty Ice', como se le conoce cariñosamente a Ryan, fue el líder que dirigió la ofensiva.

Ryan superó en ambos premios recibidos a los legendarios mariscales de campo como Aaron Rodgers, de los Packers de Green Bay, a los que los Falcons ganaron en la final de la Conferencia Nacional (NFC) y a Tom Brady, al que se enfrentará en el Super Bowl.

Si la elección de Ryan no fue ninguna sorpresa tampoco que el mariscal de campo Dak Prescott, de los Cowboys de Dallas, saliese elegido Novato del Año.

Prescott, de 23 años, seleccionado en la cuarta ronda del pasado sorteo universitario, lideró a los Cowboys a una marca de 13-3 antes de perder en los playoffs frente a los Packers, que definieron con gol de campo en el último segundo del partido jugado en Dallas.

El Novato del Año lanzó 23 pases de anotación y solamente cuatro interceptaciones. Además, consiguió 3.667 yardas por aire.

El apoyador de los Oakland Raiders, Khalil Mack, dio la sorpresa al ganar el premio de Defensivo del Año y superó al favorito que era Von Miller, de los Broncos de Denver.

Mack concluyó la temporada con 11 capturas, 73 placajes, 5 balones sueltos forzados y una interceptación y fue responsable del 44 por ciento de las capturas de Oakland.

La carrera de Joey Bosa, ala defensiva de Los Angeles Chargers, dentro de la NFL tardó en empezar, pero no le impidió que al final de la temporada hiciese los méritos que lo dejaron como el ganador del premio de Novato Defensivo del Año.

Bosa consiguió dos capturas en su debut contra los Raiders de Oakland y terminó con 10,5 en tan solo 12 juegos disputados durante la temporada.

Los Chargers apostaron la tercera selección global del sorteo universitario en Bosa, una inversión que ha demostrado que fue rentable.

El receptor abierto de los Packers, Jordy Nelson, fue nombrado como el Regreso del Año después que se perdió toda la campaña 2015 tras romperse el ligamento cruzado anterior en la pretemporada, pero volvió a tiempo de comenzar el 2016 y lideró la liga con 14 anotaciones.

Nelson concluyó la temporada regular del 2016 con 97 recepciones y 1.257 yardas, siendo el objetivo predilecto de Rodgers en la ofensiva de los Packers.

El corredor Frank Gore, de los Colts de Indianápolis, se convirtió en el ganador del premio Art Rooney al espíritu deportivo, esto por el respeto al deporte y la buena conducta que mostró cada semana en el terreno de juego.

Gore recibirá 25.000 dólares que podrá donar a la causa benéfica que elija.

El entrenador en jefe de los Cowboys, Jason Garret, a pesar de perder por lesión al pasador estelar de origen mexicano Tony Romo, se encontró con la gran sorpresa de Prescott, y le permitió ganar el primer premio de Entrenador del Año.

La excelente temporada de Prescott hizo que los Cowboys lograsen marca de 13-3, la mejor de la Conferencia Nacional (NFC) y sólo superada por la de los Patriots (14-2) en la Americana (AFC).

Los Cowboys venían de terminar la campaña del 2015 con récord 4-12, lo que hace más impresionante la temporada que acaban de tener bajo la dirección de Garret.

Kyle Shanahan, coordinador ofensivo de los Falcons, se quedó con el premio de Asistente del Años tras contribuir a que el equipo de Atlanta tuviese una de los mejores ataques en la historia (solamente seis equipos consiguieron más puntos que ellos).

Mientras que el mariscal de campo Eli Manning, de los Giants de Nueva York, y el receptor abierto Larry Fitzgerald, de los Cardinals de Arizona, recibieron el Premio Walter Payton al Hombre del Año.

Fitzgerald es presidente de The Larry Fitzgerald First Down Fund, que apoya a estudiantes y trabaja para evitar y curar el cáncer de seno, así como ayudar a las sobrevivientes de la enfermedad.

Manning apoya constantemente las causas a favor de la niñez, como presidente de la Chair of the New York March for Babies, ayudando a recaudar alrededor de 25 millones de dólares en los últimos siete años, además encabeza el programa "Tackle Kids' Cancer" y ha visitado pacientes en el centro de cáncer pediátrico.

Ambos jugadores recibieron un premio de 1 millón de dólares para donaciones, 500.000 dólares serán para la asociación caritativa de su elección y 500.000 dólares para apoyar la expansión del programa Character Playbook alrededor de los mercados de la NFL.