Desde hoy, la donación de órganos es obligatoria

A partir de este sábado 4 de febrero entra en vigencia la normativa que permite al Gobierno apoderarse de los órganos y tejidos de los ciudadanos al momento de su muerte para fortalecer los bancos de órganos existentes en el país, y favorecer a las casi tres mil personas que permanecen a espera de un donante.

La ley 1805 aprobada por el Congreso en agosto pasado y ratificada por el Ejecutivo solo podrá dejar de aplicarse en los casos en el que los fallecidos hubieran dejado en vida un documento; autenticado ante Notaría y registrado en el Instituto Nacional de Salud , donde exprese su voluntad de no ser donante.

De no existir dicho documento, los médicos estarán obligados a retirar del cuerpo los órganos que sean aptos para ser donados, y las familias del occiso no podrán oponerse a dicho trámite, pues “la voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y/o familiares” .

Una condicional expresa en la normativa señala que los tejidos conseguidos por dicho medio para el banco de órganos, no podrán ser donados a ciudadanos extranjeros.