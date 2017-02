Amatrice, el pueblo símbolo de los terremotos en Italia, combate los retrasos

El alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, abanderado de los pueblos afectados por los terremotos de los últimos meses en Italia, dice a Efe que ahora es el "peor momento" y que hay que acelerar las ayudas o su gente perderá la esperanza.

Han pasado seis meses desde aquel terremoto que arrasó centenares de localidades del centro de Italia, que costó la vida a 299 personas, y de los cientos de habitantes de la localidad de Amatrice que perdieron sus casas.

"Seguimos esperando que se termine la urbanización de las áreas, que se construya la red de alcantarillado, se lleve el gas y la electricidad. Por ahora se han instalado 25 casas de madera, pero aún no hay nadie viviendo", explica Pirozzi.

El alcalde, que no deja de atender a todas horas a los medios de comunicación, sabedor de que mientras se hable de Amatrice no se caerá en el olvido, lamenta los retrasos causados por la burocracia que no han permitido aún que un solo habitante vuelva a su pueblo.

"Lo digo desde hace seis meses, en tiempo de guerra se necesitan procedimientos de guerra. Se va demasiado despacio", explica el regidor de esta localidad en la provincia de Rieti, en la región central del Lacio.

El pasado domingo hasta el papa Francisco asomado a la ventana del palacio pontificio durante el Angelus pidió que la burocracia no retrase la reconstrucción de estas localidades del centro de Italia.

Pirozzi cuenta que justo el otro día se abrió uno de los sobres para la adjudicación de una contrata para la urbanización de una zona y se habían presentado 280 sociedades "por lo que ahora se necesita controlar una a una, valorar la mejor oferta y esperar que no presenten recursos las empresas no elegidas".

"Si no se empiezan las obras, no se colocan las casas y no se puede volver a vivir", lamenta.

Las últimas imágenes de Amatrice grabadas con un dron muestran una ciudad fantasma donde la nieve cubre montañas de cascotes y en la que los bomberos intentan salvar lo que queda de la torre cívica con su reloj parado en la hora del seísmo que detuvo la vida de esta localidad turística y famosa por haber inventado la salsa "amatriciana".

El alcalde de este pueblo, que tenía 2.600 habitantes y que los multiplicaba en verano, asegura que aunque la prioridad son las casas "también es importantes reconstruir unos primeros símbolos, como la torre cívica o la Iglesia de San Agustín porque son estos a los que la gente se aferra para seguir viendo".

Ante las protestas y manifestaciones de los ciudadanos afectados por los terremotos de agosto y octubre, el Gobierno aprobó el jueves un nuevo decreto urgente en el que se conceden exenciones fiscales a las empresas y habitantes de más de un centenar de localidades afectadas.

Esta era una de las peticiones de Pirozzi, que pedía al Ejecutivo establecer una "zona libre de impuestos" para dar "un estímulo para quedarse, volver o incluso para animar las inversiones".

"Me dicen que por esto se podrían crear problemas a Italia en la UE, pero yo les digo ¿cuántos procedimientos de infracción se abren por otras cosas?", argumenta Pirozzi.

"Este es el periodo más triste. En invierno aquí éramos pocos, pero teníamos de todo. Atravesamos el momento más difícil. Pero si conseguimos superarlo, sobre todo de manera psicológica, podremos salir adelante", asegura.

Pirozzi explica que con su experiencia como entrenador de fútbol está intentando inculcar a los ciudadanos "que tras una derrota hay que buscar la victoria" y que su misión cada día es "animar al equipo en estos momentos de dificultad".

"Aguantamos como podemos, eso sí, sin dopaje, nuestra fuerza es el amor que tenemos por este territorio", explica el regidor que en estos meses se ha convertido en protagonista por su fuerte carácter.

Recuerda que "Amatrice antes era una joya, uno de los pueblos más bonitos de Italia" y que ahora solo queda "echarle garra aunque hay momentos de desánimo, porque me gustaría que todo fuera como antes, pues solo podemos seguir adelante".

Cada día, Pirozzi observa su pueblo destrozado y se aferra al recuerdo para seguir batallando: "en recuerdo de lo que éramos y de los amigos que nos dejaron en esa maldita noche".