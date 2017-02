El español Ramírez Exposure lleva su pop psicodélico al festival SXSW en EEUU

El cantante español Ramírez Exposure llevará su pop independiente psicodélico, muy marcado e influenciado por la música de la década del sesenta, al prestigioso festival estadounidense South By Southwest (SXSW), que se realizará en la capital de Texas, Austin, entre el 10 y el 19 de marzo.

"Participar en este festival es una oportunidad increíble y supone una ocasión muy buena para hacer llegar mi música al público estadounidense y establecer lazos con la industria de allí", explicó en una entrevista con Efe, Víctor Ramírez, nombre real del artista nacido en Valencia hace 26 años.

Ramírez Exposure, junto con otras cinco bandas, formará parte de la representación de la música española que la plataforma Sounds From Spain llevará a uno de los festivales más conocidos del mundo.

El SXSW reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, representantes o periodistas y acoge alrededor de 2.000 conciertos.

Ramírez define su propia música como un pop independiente psicodélico "suave", que ha recibido influencias del cantautor de origen neoyorquino East River Pipe, la banda californiana Beach Boys, los míticos The Beatles, el grupo de los setenta Big Star o el músico Marc Johnson, una de sus grandes inspiraciones y productor de su último disco.

Su último trabajo, "Young Is The New Old", es toda una evolución respecto a su trabajo anterior y cuenta con las colaboraciones, entre otros, del mismo Marc Johnson y de los músicos estadounidenses Ken Stringfellow y Richard Lloyd, y del australiano Brian Young.

El artista valenciano, que posee un alto nivel de dicción en inglés, asegura que no concibe hacer su música en otra lengua que no sea esa, ya que considera que "funciona mejor" para las canciones de todos los subgéneros del pop.

Aunque dice sentirse "muy solo" en España dentro de su género, Ramírez reconoce el talento de muchas bandas jóvenes en territorio español y aplaude los éxitos cosechados por grupos como el madrileño Hinds, una de las sensaciones actuales en el terreno del rock de garaje a nivel mundial.

Su actuación el año pasado en el Festival Internacional de Benicássim (FIB), considerado entre los más importantes de Europa, fue uno de los puntos álgidos de su carrera musical, ya que recibió excelentes críticas por parte de los medios especializados del Viejo Continente.

"He tenido la suerte de tener grandes momentos durante mi trayectoria como artista, como tocar en el 75 cumpleaños de Bob Dylan el año pasado en Nueva York, pero presiento que tocar en un escenario del SXSW va a ser el mejor hasta ahora", concluye Ramírez.