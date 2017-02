Luis Enrique: "Es un día muy positivo"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado, tras superar al Athletic Club de Bilbao (3-0), que "es un día muy positivo" por la victoria y porque ha podido "dar descanso" a jugadores habituales en un encuentro que, en su opinión, demuestra que necesita "a toda la plantilla".

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del conjunto azulgrana ha celebrado el resultado ante un rival que ha calificado de "complejo".

"Hoy para nosotros es un día positivo. Primero, porque para solventar los objetivos de la temporada necesitamos a toda la plantilla; segundo, porque hemos podido dar descanso a jugadores; y tercero porque hemos ganado tres puntos que son maravillosos", ha explicado.

Ha reconocido, sin embargo, las dificultades que su equipo ha tenido en el primer tiempo para superar la presión avanzada planteada por el técnico del conjunto rojiblanco, Ernesto Valverde.

"Creo que, a pesar de tres o cuatro acciones que no hemos estado precisos y el Athletic ha podido marcar, hemos seguido generando ocasiones y teniendo salidas del balón buenas", ha analizado.

En este sentido, ha destacado Luis Enrique la "actitud" de sus jugadores, a pesar de la "presión" que, en su opinión, les "ha podido ahogar" en algunos momentos del encuentro.

Ha elogiado el técnico, de nuevo, el encuentro de Aleix Vidal, autor del tercer tanto, y también ha destacado la actuación de Neymar, a pesar de que no ha visto portería.

"Yo he tenido la sensación de que lo ha hecho todo como siempre y que ha estado espectacular. Hemos visto una versión maravillosa de Neymar, un jugador vital", ha agregado.

También ha tenido palabras positivas para Paco Alcácer, autor del primer tanto, que se ha estrenado como goleador en la Liga con la zamarra azulgrana.

"Me alegra más que marque Alcácer que los goles que marcaba yo, especialmente porque tengo empatía con los jugadores que tienen el afán de superarse cuando las cosas no salen como desean", ha subrayado.

Sobre Gerard Piqué, que ha dejado el campo con una sobrecarga muscular, y Rafinha Alcántara, que se ha abierto una ceja tras un golpe con el meta Ter Stegen, Luis Enrique confía en que puedan estar a punto para el partido copero contra el Atlético de Madrid, si bien ha precisado que su presencia dependerá de la evolución de sus dolencias.

Por último, no se ha querido referir Luis Enrique a si la sustitución de Leo Messi en el minuto 63 estaba pactada con el jugador antes del encuentro. "No comento lo que hago o digo. Buscáis sacarle punta al lapicero, pero no quiero", ha concluido.