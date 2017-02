El Newcastle de Benítez puede con el Derby County y se coloca líder

El Newcastle United del español Rafael Benítez derrotó este sábado en St James' Park al Derby County (1-0) y se encaramó a lo más alto de la Championship, división de plata del fútbol inglés.

Un solitario tanto de Matt Ritchie al filo de la media hora (m.27) le bastó a las 'Urracas' para sumar tres puntos de oro, que lo aupan a lo más alto de la tabla, dos puntos por encima del Brighton & Hove Albion, que juega el domingo a domicilio ante el Brentford (15:00 GMT).

Tuvieron ocasiones de sobra los locales para ganar con un marcador más holgado, aunque fue el Derby County el que pudo igualar la contienda con dos aproximaciones muy claras, una que marró Tom Ince y otra del delantero Darren Bent, que vio como el lateral DeAndre Yedlin evitaba el empate desde la línea de gol.

El estadio de St James' Park demostró una vez más estar más que nunca con Benítez, de quien se ha rumoreado podría abandonar el club debido a la falta de fichajes durante el mercado invernal.

La grada cantó al unísono y en repetidas ocasiones "If you love Rafa stand up" ("Si quieres a Rafa ponte de pie") demostrando que apoya totalmente la postura de su entrenador.

El preparador madrileño salió el viernes al paso de los rumores y dijo que estaba única y exclusivamente centrado en devolver al Newcastle a la Premier League y que no iba a abandonar la entidad.