Celta de Vigo - Real Madrid podría ser suspendido

Las malas condiciones climaticas y vientos fuertes dañaron 40 metros de cubierta en el estadio de Balaídos de forma que las autoridades locales decidieron que por seguridad el encuentro por la jornada 21 de la Liga Española entre Real Madrid y Celta de Vigo fuera aplazado.

El alcalde local de Vigo, Abel Caballero dio a conocer que las cubiertas no podrán ser atendidas ya que las condiciones no permiten su arreglo, además informó que los daños son irreversibles y que el campo no se encuentra bien para recibir el encuentro.

A pesar de las condiciones Real Madrid pidió que se realizará el juego ya que no hay fechas disponibles para disputarlo, adémas estan pidiendo que se cierre la grada que se vio afectada por los daños, o disputar el encuentro en otro estadio.

La petición oficial se realizo a la Liga Profesional de fútbol pero aun no se conoce la decisión final.