Luis Matos: "Mañana saldremos a ganar o ganar, no hay de otra"

Luis Matos, manejador de los Criollos de Caguas, campeones de Puerto Rico, aseguró hoy que mañana su equipo saldrá a jugarse la vida ante los Tigres de Licey dominicanos en la Serie del Caribe de béisbol.

"Mañana saldremos a ganar o ganar, no hay de otra, debemos salir con más ímpetu que hoy", dijo el mentor tras la derrota por 6-1 ante los Alazanes de Granma, monarcas cubanos.

En la tercera jornada de campeonato, los cubanos rompieron un empate por 1-1 en la tercera entrada al fabricar tres anotaciones y con gran actuación del abridor Vladimir García y de sus relevistas le ocasionaron a los puertorriqueños una derrota que los pone con un pie fuera del torneo.

"O ganamos o nos vamos a la casa, con el nuevo formato con tres derrotas puedes pasar a las semifinales y vamos a apostar a eso", dijo.

Matos reconoció que hoy su equipo mostró una cara diferente y no dio batalla cuando cayó en desventaja, algo diferente a las dos derrotas anteriores, 4-2 ante México y 4-3 frente a Venezuela.

"La diferencia fue que caímos abajo temprano en el juego, las otras veces nos repusimos, pero hay que dar crédito al pitcheo de Cuba que nos mantuvo fuera de las bases y no pudimos hacer carreras", observó.

Luis Matos dijo estar confiado en hacer borrón y cuenta nueva después de requerir a sus jugadores a los que dijo desconocer por la manera de jugar de este viernes.

"Ese no fue el equipo que yo conozco, habíamos jugado bien, hoy no lo llamo malísimo, pero no fue el típico juego que jugamos, la defensa falló y el pitcheo no supo sobreponerse", concluyó.

Matos anunció para mañana al lanzador derecho estadounidense John Brownell, su última carta para mantenerse vivo en el certamen, lo cual ocurrirá si supera a unos Tigres de Licey que perdieron por 4-0 ante Cuba y de 7-2 frente a las Águilas de Mexicali de México.

Después del duelo crucial entre los Criollos de Caguas y los Tigres de Licey, este sábado la cuarta jornada cerrará con el duelo entre las Águilas de Zulia venezolanas y los Alazanes de Granma cubanos.