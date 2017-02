[Video] Jessica Cediel más radiante y sexi que nunca

El video fue publicado por la presentadora colombiana en su cuenta de Instagram, en el clip sale Cediel posando muy sensualmente luciendo un vestido azul muy ajustado, además lo acompaña con la frase “¡Saludos! Preparando una gran sorpresa para ustedes”.

Saludos! Preparando una gran sorpresa para ustedes! 🖤👑🐥📸🎥🙋 Un vídeo publicado por Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 1:09 PST

Jessica Cediel volvió a Colombia para presentar la nueva temporada de “Yo me llamo” junto a su ex pareja Pipe Bueno, y desde su regreso al país se rumora un nuevo amor con un boxeador mexicano-estadounidense, aunque la actriz no se ha pronunciado sobre este tema hay fotos que hablan por sí solas.