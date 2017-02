Incluyen a ONG nicaragüense entre mejores centros de pensamiento del mundo

El nicaragüense Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) fue incluido entre los mejores centros de pensamiento del mundo por el Índice Global Go To Think Tank (GGTTI) de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, informó hoy ese organismo.

El índice global desarrollado por el programa "Think tanks y sociedades civiles" analizó 6.846 centros de pensamiento en el mundo y ofreció una clasificación de las organizaciones de mayor excelencia en diversas categoría y zonas geográficas, explicó el Ieepp en un comunicado.

El Ieepp fue ubicado en el lugar número 63 a nivel mundial y número 7 en América Latina en la categoría de centros de pensamiento especializados en Transparencia y Gobernabilidad, según ese organismo.

La Universidad de Pensilvania presenta cada año el índice que valora organizaciones en 50 países y 70 ciudades del mundo.

El primer lugar del ránking de centros de transparencia y gobernabilidad lo ocupa Transparency International con sede en Berlín.

También son mencionados en los primeros lugares otros centros socios y aliados del Ieepp como Open Society Foundations y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED).

Además, en esa categoría se escogió a otros seis centros de América Latina, entre ellos el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri) de Brasil, Ethos Lab de México y Fundación para la Paz y la Democracia (Fundapem) de Costa Rica.

El director ejecutivo del Ieepp, Félix Maradiaga, expresó sus felicitaciones al equipo de investigadores y a las organizaciones aliadas en Nicaragua y Centroamérica, especialmente a los socios locales que trabajan de la mano con el instituto en la promoción de la gobernabilidad, la transparencia y la construcción de sociedades más seguras y libres.

El Ieepp, con sede en Managua, es un centro de investigación creado en 2004.