Colonias destruyen solución de dos estados y son crimen de guerra, según OLP

Los asentamientos judíos en territorio palestino "destruyen la solución de dos estados", "obstaculizan la paz" y constituyen "un crimen de guerra", dijo hoy el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, en un encuentro con el enviado especial de la ONU para el proceso de paz, Nickolay Mladenov.

En una reunión en la ciudad de Jericó, Erekat manifestó que la colonización israelí "socava la solución de dos estados y equivale a un crimen de guerra", por lo que la comunidad internacional debe intervenir para aplicar la reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, informa un comunicado oficial.

Su texto considera ilegales todas las colonias judías tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, territorios ambos ocupados por Israel desde 1967, y exige a este país cesar toda la actividad colonizadora.

La OLP respondía así a un comunicado difundido ayer por la Casa Blanca en el que se decía que la construcción en las colonias "puede no ser de ayuda" para los esfuerzos a la hora de lograr la paz, si bien no se pronunciaba sobre su estatus y agregaba que: "no creemos que la existencia de asentamientos sea un impedimento para la paz".

El mismo mensaje transmitió hoy Erekat en otros encuentros con altos funcionarios extranjeros, entre ellos el cónsul general estadounidense en Jerusalén, Donald Bloom, y el enviado de la UE para el proceso de paz de Oriente Medio, Fernando Gentilini.

Erekat también exhortó a las instancias legales internacionales a iniciar "sin demora" una investigación judicial contra Israel por sus actividades en las colonias y sobre la guerra de Gaza de 2014, sobre la que los palestinos ya han entregado el material necesario a la Corte Penal Internacional.