Despega en Chile JetSMART, nueva aerolínea de "ultra" bajo costo

JetSMART, una aerolínea de "ultra" bajo costo, comenzará a operar este año con el objetivo de captar un segmento de personas "que ha sido ignorado hasta ahora", según informaron hoy sus ejecutivos.

"Existe (en Chile) un segmento de clientes que ha sido ignorado, que desea volar pero con precios justos". sostuvo al presentar la aerolínea William Franke, socio director del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, que ha desarrollado compañías del mismo formato en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

Según Franke, el modelo "ultra" garantiza que los clientes no pagarán por productos y servicios que no desean o no necesitan, y aún cuando seleccionen servicios y productos adicionales, "queremos que paguen menos que la tarifa promedio actualmente disponible en el mercado".

JetSMART operará aviones Airbus A320 nuevos e invertirá en tecnologías avanzadas para garantizar los más altos niveles de productividad y seguridad, dijo Franke.

Estuardo Ortiz, gerente general de JetSMART Airlines, señaló en tanto que en el primer año "tendremos una flota de tres aeronaves y hacia fines de 2018 esperamos contar con un total de nueve".

"Nos sentimos muy emocionados, porque creemos que transformaremos la experiencia de aviación para los pasajeros, para Chile y para la región", indicó Ortiz.