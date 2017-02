Van Avermaet: "Mañana es una etapa muy dura y no sé si seguiré de líder"

El ciclista belga Greg Van Avermaet (BMC), líder de la Volta a la Comunidad Valenciana, tras la disputa de la tercera etapa, reconoció que no sabe si mañana podrá seguir al frente de la clasificación, ya que han de afrontar la etapa reina de la ronda valenciana, con seis puertos de montaña.

El belga señaló en rueda de prensa a la conclusión de la etapa finalizada en Ribarroja que "estoy muy contento de poder estar aquí sentado por segundo día (como líder), aunque no sé si mañana volveré a estar aquí sentado porque hay una etapa muy dura".

Por su parte, el corredor danés Magnus Nielsen, del Orica, vencedor de la tercera etapa, señaló que "es un honor haber conseguido esta victoria" y recordó que tras la Caleb Ewan en Australia, la suya ha sido la sexta victoria de la temporada para el equipo Orica.

"En los últimos kilómetros me encontraba en una buena posición, no estaba muy cansado y he podido aumentar la velocidad para conseguir la victoria de la etapa", concluyó.