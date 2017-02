Emery cree que su equipo ha merecido mejores resultados contra los grandes

El entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, reconoció que los resultados de su equipo contra los rivales grandes no han sido buenos, pero señaló que eso no quiere decir que no hayan hecho buenos partidos, si no que los resultados no han sido justos.

"Hemos jugado contra algunos equipos grandes y hemos merecido ganar. Cuando juegas contra un equipo mejor que tú es porque tú te crees más débil. En la mayor parte de los partidos contra los buenos equipos hemos merecido mejores resultados", afirmó Emeri en la rueda de prensa previa al duelo que mañana le medirá al Dijon.

El técnico español señaló que "no siempre el resultado es un indicativo de la superioridad del adversario" y afirmó que en algunos duelos sintieron "una pequeña frustración" por el marcador.

Emery, que en diez días recibirá al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, señaló que el equipo ha entrado en una buena dinámica y que el objetivo en los próximos duelos será "mantener esta constancia y la confianza en el trabajo".

El entrenador afirmó que trabajan para "mejorar cosas que se hacen mal y por las que se han perdido partidos".

"Sabemos que todo se juega en pequeños detalles y que la concentración es primordial en nuestros resultados", indicó.

El PSG viaja mañana a Dijon para jugar un partido de liga, la misma competición en la que el próximo martes recibirá al Lille y el viernes siguiente se desplazará a Burdeos.

El club que dirige Emery es tercero de la tabla a tres puntos del Mónaco y del Niza.