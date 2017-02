Cancelada la cuarta etapa del Tour de Dubai

La cuarta etapa del Tour de Dubai ha sido cancelada debido al fuerte viento reinante en la zona por la que iba a discurrir la jornada, cuyo recorrido había sido modificado precisamente por temor a las malas condiciones meteorológicas.

Una vez que fueron trasladados al nuevo punto de partida, los corredores se negaron a tomar la salida por razones de seguridad, según los organizadores. El nuevo recorrido presentaba dos vueltas a un circuito de 51,1 km antes de rematar en Hatta Dam.

La cuarta etapa se consideraba decisiva para el desenlace de la carrera debido a la dureza de su final. La suspensión significa para el líder, el alemán Marcel Kittel, un gran avance hacia la consecución de su segundo título consecutivo en Dubai, pese a su estrecho margen de 8 segundos sobre el holandés Dylan Groenewegen.

"Ha sido una decisión unánime porque las previsiones meteorológicas anunciaban vientos de más de 65 km/h con ráfagas muy fuertes", explicaron los organizadores.

En la carrera de Dubai todavía colea la expulsión del ciclista ucraniano Andrey Grivko, del Astana, por propinar un puñetazo a Marcel Kittel (Quick Step) durante la tercera etapa de la carrera.

Kittel, que se acercó durante la etapa al coche de los jueces para mostrar cómo sangraba en la cara, y que acusó a "un corredor de Astana" de golpearle, no logró entrar en el esprint final, pero conservó el liderato con ocho segundos de ventaja sobre Groenewegen.

Posteriormente el alemán reveló que fue golpeado por Grivko. "No me he caído. Fue Grivko, del Astana, quien me golpeó. Esto no es justo ni normal. Creo que debió tomarse un café de más por la mañana. No sé qué le pasó", dijo.

Tanto Grivko como el equipo Astana aceptaron la descalificación, aunque el corredor acusó a Kittel de haberle empujado y de un comportamiento agresivo. "Quería ocupar mi posición y me empujó una y otra vez. Intenté mantenerle atrás con la mano y no sé si no me entendió. Hay que ganar con las piernas, no con los hombros. Comprendo que en un esprint haya lucha por la posición, pero a mitad de etapa no es normal", comentó el corredor ucraniano.

"Acepto la decisión (de ser descalificado), no hay problema, pero todos debemos respetarnos. De acuerdo, él es un líder, pero no puede empujar a nadie fuera de la ruta porque es peligroso para cualquiera", añadió Grivko.

El equipo Astana ofreció disculpas en las redes sociales "por la conducta impropia de Grivko" y su director deportivo, Alexander Shefer, anunció que están considerando la posibilidad de imponerle algún castigo adicional.

"Con independencia de las causas del incidente, debemos reconocer que nuestro corredor actuó de forma inapropiada, antideportiva e inaceptable. Pedimos disculpas a Kittel y a su equipo por lo ocurrido", afirmó Shefer.

Las malas condiciones climáticas y los fuertes vientos, habían modificado la etapa