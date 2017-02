Beyoncé y el auge de las fotografías de embarazadas

Beyonce/Instagram

El anuncio de Beyoncé

"Queremos compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos doblemente. Estamos muy agradecidos por el hecho de que nuestra familia va a crecer por dos. Y quiero darles las gracias por sus buenos deseos. Los Carter".

De esta forma la cantante estadounidense Beyoncé anunció el miércoles en su cuenta de Instagram que espera gemelos. Y acompañó la nota con una llamativa fotografía suya con un velo y tomándose la barriga.

En pocas horas la imagen rompió el récord de "Me gusta" (más de nueve millones) y al día siguiente publicó más imágenes tomadas por el fotógrafo Awol Erizku .

Aunque no es la primera artista que publica imágenes de su embarazo -recordar la portada de Vanity Fair en agosto de 1991 con la actriz Demi Moore-, sin embargo, el estilo de las fotos de la intérprete de Lemonade y Single Ladie s pareció mostrar un fenómeno reciente en América Latina con las fotografías familiares: las barrigas al aire de las mujeres en embarazo.

"Aunque yo continúo con el corazón del negocio que es hacer matrimonios y '15 años', lo cierto es que aumentado la cantidad de mujeres que quieren hacerse un estudio fotográfico en embarazo y ese nicho del mercado creció exponencialmente, cada día son más los fotógrafos enfocados en eso ", le dijo a BBC Mundo la fotógrafa colombiana Natalia Castro .

Montse Campins

La tendencia de fotografiarse ha crecido exponencialmente en los últimos años.

De acuerdo al estudio de fotografía Ventura en Reino Unido, en los últimos cinco años el número de mujeres embarazadas posando ante su cámara ha aumentado en casi un 60%.

"Muchas de las mujeres que se hacen estas fotos van a ser madres primerizas y no solo quieren registrar que van a ser madres sino cómo cambia su cuerpo durante ese proceso", explicó Castro.

¿Por qué hacerlo?

De acuerdo a la periodista del diario británico The Telegraph , Aliss Higham , " Beyoncé tiene claro cuál es la imagen que quiere mostrar. Así que está en absoluto control del mensaje que desea entregar. Esto es un ejemplo de ello".

Sin embargo, para las que no son mujeres famosas, ¿qué las anima a ponerse delante de un lente estando en embarazo ?

"Tengo tres hijos y sabíamos que debido a mi edad y otros factores el embarazo de mi tercer hijo era la última vez que iba a estar en ese estado , y decidí que quería guardarlo no solo en la memoria", le contó a BBC Mundo Patricia Mercado, quien se hizo varias fotografías de este estilo.

"Al principio es raro quitarse la camisa para tomarse la foto de la barriga, pero estaba el deseo de retratar ese momento que no se iba a repetir. Y fue muy divertido todo el proceso ", añadió.

Para Natalia Buitrago el caso tuvo que ver con la experiencia que vivió desde el momento en que quiso tener un hijo.

"Cuando quise tener un hijo el diagnostico medico no era muy alentador y sin embargo tan pronto decidimos buscar el bebe quede en embarazo de inmediato", le contó a BBC Mundo.

"Esa bendición de Dios no podía pasar desapercibida. Mínimamente tenía que haber un registro fotográfico para este gran momento", añadió.

Mariana Duran

Para la fotógrafa chilena Mariana Durán, lo importante es retratar los momentos de intimidad que tienen las mujeres con los bebés que están esperando.

La mayoría de las futuras madres consultadas para este artículo hablan de que era el momento en que podían mostrar su barriga sin culpa ni complejo.

"Eso es cierto. Durante la mayoría del tiempo a las mujeres se les ha dicho de esconder el estómago o de tener un vientre perfecto para ser exhibido . Y es durante el embarazo donde las mujeres sienten que pueden darse todos los permisos que quieran", le contó a BBC Mundo Mariana Durán, fotógrafa chilena especializada en este tipo de retratos.

"Algunas veces las estrías, las manchas o el peso ahuyentan a las mujeres, pero tengo que decir que es algo que se mantiene como fenómeno o tendencia", agregó.

Cómo se producen

Durán aceptó que el fenómeno comenzó hace muchos años con la famosa portada de Demi Moore en 1991, aunque a Chile llegó en los últimos cinco años.

"Se puede decir que hay dos estilos: el de estudio, con la luz controlada, con un escenario prediseñado, que se sigue utilizando mucho, y éste otro, que es el que yo utilizo, que es en exteriores o en la casa de los padres", relató la fotógrafa.

Mariana Duran

La fotografía de las mujeres embarazados se ha popularizado en los últimos 10 años en América Latina.

Ella llegó a este negocio cuando fotografió el nacimiento de su sobrino hace cinco años, después de estudiar en Estados Unidos.

"Lo que hago es intentar que la pareja o la mujer que se va a tomar las fotos logre ignorar que estoy ahí y retratar su intimidad . Algunas veces lo logro, otras no, pero el resultado por lo general es la frescura de la alegría que produce la llegada de un hijo", explicó.

Para Durán, el entorno de Viña del Mar , donde vive, le permite tender un marco perfecto para sus fotos.

"Siempre intento poner a la pareja, no solo a las mujeres, que las fotos reflejen el momento familiar que están viviendo. Y hasta ahora me ha ido muy bien haciéndolo. No me gusta mucho tomar fotos de matrimonios ", explicó.

¿Deprimente?

Pero a pesar de la popularidad de Beyoncé y sus fotos, hay críticos de la tendencia de la exposición del cuerpo a las fotografías durante el embarazo.

Para la experta en imagen corporal durante el embarazo Meredith Nash, algunas de estas fotografías son tomadas con prendas que "sexualizan de alguna forma el embarazo" y en otros casos "obligan a las mujeres a lucir atractivas en un momento en que podrían estar exhaustas".

Getty Images

Annie Leibovitz junto a una sus fotografías icónicas: la portada de la revista Vanity Fair de agosto de 1991.

" Muchas de estas fotos me parecen un poco deprimentes . El embarazo solía ser la etapa en que la mujer podía poner los pies en alto, comer todo lo que quisiera y no preocuparse sobre cómo debería lucir, pero ya no es el caso", explicó Nash al diario británico The Daily Mail.

En esto está de acuerdo la doctora Laura Tropp , quien reflexionó sobre el tema en el portal estadounidense The Huffington Post.

"El embarazo dejó de ser una etapa en que simplemente se esperaba a una fase de la vida con todas sus implicaciones", escribió Tropp, quien es autora del libro "Un vientre con una opinión".

"El cuerpo en embarazo no es más un simple recipiente para el bebé, es ahora un proyecto de arte para ser decorado y preservado a través de tatuajes, modelos del vientre en yeso y fotos en estudio durante el embarazo", señaló.