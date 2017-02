El uribismo quiere importar el muro de Trump: Miguel Samper

Explicó que el gobernador del departamento le reclamó públicamente por comprar unas tierras y otorgárselas a comunidades indígenas, lo que constituye un estimulo a la segregación racial.

La queja radica en que el nuevo territorio indígena quedo contiguo a grandes fincas y haciendas de personas adineradas de la región que se quejaron de tener cerca de sus predios a estas comunidades desplazadas y que gracias a la ANT lograron volver a asentarse.

Incluso un congresista del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía inició acciones ante el ministerio público para determinar bajo que marco legal se compraron esos predios y se asignaron a estas comunidades.

“El Centro Democrático lo que quiere es importar el muro de Trump, promover la segregación racial y no lo vamos a permitir, me tienen denunciado en la procuraduría por darle tierra a una población víctima del conflicto todo porque unos señores hacendados no los quieren tener de vecinos en sus fincas de veraneo”, precisó.

Esta situación se presenta en el municipio de Viterbo en el departamento de Caldas.