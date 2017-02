El comandante del Eln que entregó a Odín Sánchez

Desembarca en una lancha rápida. Baja su fusil y pasa la mano a una chica mona, cabello rojizo, parche en sus mejillas y camuflado. Alias 'Uriel' da unos pasos y saluda a indígenas que están sobre el muelle. Mide 1.95, delgado, barba baja, pulida, canas en asomo, y es el comandante del Frente Ernesto Che Guevara del Eln que tuvo secuestrado a Odín Sánchez, el plagiado más sonado de los últimos meses en Colombia.

Saluda a la prensa, pasa la mano y la estrecha con fuerza. "Soy Uriel", para servirles, dice sonriendo. Digo que provengo de Bogotá y mira con asombro. Le parece imposible que desde el frío alguien se someta a 39 grados de calor y humedad.

Camina dentro del pueblo, lo llaman por su nombre, por su apodo, y detalla el cerdo que está pelado en uno de los costados del caserío. Planea detalles de la liberación de Odín, un acto que será significativo para el Eln porque pretenden mostrarse receptivos al proceso de paz, a las negociaciones primíparas en Quito, Ecuador.

"Soy del eje cafetero", cuenta a Caracol Radio. "La edad no importa pero tengo unos añitos", dice y antes de posar ante las cámaras pide que lo dejen acomodar: sombrero negro, pañoleta en rostro y arma en brazo. Escasamente le parpadean sus ojos, mientras su fuerte voz sale filtrada en medio de la tela negra y blanca con la marca Eln recién escrita rústicamente con pintura blanca.

"Odín Sánchez es rayado, distinto a los demás en esa familia", expresa. "Es divertido, piensa distinto, tiene su propia filosofía y hasta tuvo un periódico donde solo escribía y editorializaba él", dice sonriendo.

En algunos temas es prudente, en otros desboca historias de su propia boca. Su compañera fue capturada y la presionaron para que instalara un ubicado en el pelotón de hombres. El Ejército terminó bombardeando al Eln. "Qué desilusión hombre".

Le pregunto cuánto lleva en el Eln y dice que más de una década. No habla de sus hijos, pero sí de Venus, una perrita criolla que moviliza para donde él se mueva.

Aparentemente- por lo que se ve- es buen jefe. No es excesivo, aunque en algunos cuadros ordena con precisión y le cumplen. "Esta maleta no tiene nada de negro. Yo dije que era negra, no azul. Vuelva y vaya por la otra", pide. No es malgeniado, pero fuera de casillas sus hombres tiemblan.

¿Quiere La Paz?, le pregunta Caracol Radio. "Pero, ¿cuál paz?, responde. "Queremos una paz pero con justicia social", añade. Defiende sus posturas y difícilmente escapa de ellas.

'Uriel' sin duda es el guerrillero con mando más 'quemado' ante la prensa en Chocó. Al menos es el más visible y quien ha salido a frentear por varios asuntos, entre ellos, el del médico chocoano Édgar Torres, de quien ha insistido no está en poder del Eln. "Vuelvo y repito, el médico Torres no está en nuestro poder, pregúntele a las Farc a ver si ellos en su momento lo tuvieron, pero nosotros no. Ya me da hasta pena con la opinión pública repetir y repetir lo mismo".

Sin embargo- reconoce- su cuerpo suda cuando en exceso entrega un comunicado del ELN. Dos de sus guerrilleros desempolvan la bandera negra con rojo, la amarran de dos palos y lo sientan en el suelo, agarrando su arma, para que se dirija a la opinión pública. "Uno suda más cuando le apuntan con un micrófono que con un arma", expresa.

'Uriel' no está solo. Le acompañan en la entrega de Odín, alias Fabian, comandante del Bloque Occidental del ELN, guerrillero de diminutivas palabras con particulares, de contextura gruesa y quien no se desprende de su boina.