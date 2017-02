Premios Nobel se levantan contra el muro de Trump

En el marco de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, la consolidación del posconflicto en Colombia fue un eje de la conversación.



Sin embargo, no pasó desapercibida la situación que se registra con Estados Unidos y las recientes medidas migratorias con enfoque proteccionista instauradas por Donald Trump, entre ellas, el muro que restringirá el acceso con México.



Tawakkol Karman de Yemen, laureada en 2011 por su lucha pacífica a favor de la seguridad de las mujeres y de su derecho a participar en la construcción de paz, fue una de la críticas más duras contra el tema.



Asegura que se trató de un acto “con fondo racista, qué diferencia a la gente entre religiones y países (...) todo eso contradice la democracia y las promesas de esos grandes países… no podemos alejar a los musulmanes porque tienen otra religión, señor Trump”.



“Ellos están enfermos, están adictos por buscar el miedo y el temor en los demás, ese sentimiento para ellos está bien, eso los hace sentir grandes”, advirtió Karman.



La norteamericana, Jody Williams, premio nobel 1997, por su trabajo en favor de la prohibición de las minas antipersona, criticó las políticas establecidas y dijo que confunden la lucha contra el terrorismo, con infundir terror.



“El terrorismo no es eso que dice, que llegaran los árabes con bombas a matarnos a todos, el terrorismo es del estado que infunde miedo, que concentra la riqueza, que prefiere invertir en armas más que en la población, eso es terrorismo y sinceramente en Estados Unidos, el temor no es por el supuesto terrorismo de afuera, es porque las bombas las va a terminar tirando Trump o Putin “, advirtió.



Otro de los que se refirieron directamente al tema fue Óscar Arias Sánchez, quien desde Costa Rica fue reconocido en 1987 por su trabajo para lograr la paz en Centroamérica.



Aseguró que el mundo está a la expectativa de lo que pueda pasar “en el país más poderoso del continente, donde la insensatez, la xenofóbia y el odio, han crecido de una forma espeluznante, un país en donde la exclusión y el proteccionismo comercial han llegado al corazón del Gobierno y de sus ciudadanos”.



Por su parte, el premio Nobel y presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sin referirse directamente a Estados Unidos, criticó las acciones discriminatorias de los últimos tiempos.



“En medio del terrorismo, las guerras, las contiendas raciales o religiosas, la discriminación, la crisis de los refugiados y el rechazo creciente a los migrantes… Frente al discurso de odio y exclusión que conquista los corazones atemorizados… ¿qué le podemos decir a la humanidad?... los seres humanos somos uno, una sola familia, una sola raza de todos los colores, un solo origen y un solo destino, y que lo que pasa a uno le pasa a todos”, aseguró.



Los premios nobel de paz reunidos en Colombia coincidieron en que es momento de la unión de los pueblos, de rechazar la discriminación y de apoyar a los refugiados para conseguir la paz mundial que siempre ha anhelado la humanidad.