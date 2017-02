Marcha anti-Trump en Palm Beach se mantiene pese a retirada de convocante

La "Marcha por la Humanidad" convocada para este sábado en West Palm Beach (Florida) en coincidencia con la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, se realizará pese a que el grupo convocante anunció hoy su cancelación ante la posibilidad de que se torne "conflictiva".

"El evento no está cancelado, ignoren cualquier información que diga lo contrario", aseguraron los grupos South Florida Activism y Women's March Florida PBC en respuesta a la decisión tomada por Stephen Milo, fundador de Indivisible Miami-Dade Broward.

Los nuevos "coorganizadores" de la protesta, como se definieron en una publicación en Facebook, indicaron que hablaron con la Policía y acordaron un nuevo recorrido.

Se mantiene el lugar de partida, la Trump Plaza de West Palm Beach, pero la marcha ya no acabará frente a Mar-a-Lago, la propiedad de Trump que ha sido calificada como "la Casa Blanca de invierno" por uno de sus portavoces.

De acuerdo con las organizaciones que han tomado el relevo, los manifestantes concluirán la caminata de 2,5 millas (4 kilómetros) en el puente que une West Palm Beach con Palm Beach, una manga de tierra entre dos aguas donde está la propiedad del hoy presidente.

El mismo día de la marcha Mar-a-Lago acogerá el baile anual de recaudación de fondos de la Cruz Roja estadounidense, al que el propio Trump acudió en varias ocasiones en el pasado.

Al anunciar la cancelación, Milo adujo motivos de "seguridad" y "logística", además del temor a que derivara en conflictos.

La marcha fue convocada antes de que portavoces oficiales confirmaran el pasado martes que Trump y su familia pasarán este fin de semana en Mar-a-Lago, aunque sin precisar si asistirán a la gala para recaudar fondos para la Cruz Roja como han hecho otros años.

Denunciar el "sufrimiento evitable" que causarían el veto a los musulmanes, la moratoria en aceptar refugiados sirios, la política de deportación de inmigrantes y la postura de Trump sobre los derechos reproductivos son parte de las demandas de la "Marcha por la Humanidad".

South Florida Activism y Women's March Florida insistieron en su comunicado en que la Policía entendió que actuarían con el mejor de los intereses en cuanto a seguridad.

"No, no tenemos permiso ni estamos buscando uno porque no lo necesitamos", añadieron, porque la Policía ya sabe de sus intenciones.

La página del evento original de la marcha en Facebook sigue activo y el número de personas que confirmaron su asistencia creció desde el anuncio de cancelación por parte de Stephen Milo.

Más de 2.100 personas indicaron que participarán en la marcha y casi 5.800 marcaron la opción "Me interesa".

En su comunicado, Milo puntualizó que era una decisión "muy difícil y decepcionante para él", pero al mismo tiempo consideró que era la "correcta y responsable".

Según él, sería "hipócrita" causar "dificultades y sufrimiento" a los residentes de Palm Beach mientras critican que la Administración Trump provoca lo mismo en Estados Unidos y el extranjero.