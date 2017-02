Gobierno uruguayo se compromete a llevar un TLC con China "hasta el final"

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que el Gobierno está "absoluta y firmemente convencido" de llevar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China "hasta el final" si la nación asiática quiere el acuerdo.

"El Poder Ejecutivo va a llevar esto hasta el final y si China quiere hacer un tratado vamos a hacer un tratado y será el Parlamento el que después aprobará o rechazará el mismo", dijo Nin Novoa a la prensa tras comparecer por este tema en el Palacio Legislativo ante la comisión de Asuntos Internacionales.

El ministro aclaró que todos los tratados siempre tienen un "marco de incertidumbre", que "llevan tiempo" y que "nadie puede aventurar el destino final de los mismos".

"Mire lo que ha pasado con el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Trabajaron años 11 países y hoy el TPP se está desmoronando rápidamente", sostuvo, en relación a la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país de este tratado.

Respecto a la posición de los demás integrantes del Mercosur sobre un posible TLC de Uruguay con China, el ministro recalcó que hasta que no se tengan las bases del tratado establecidas y aceptadas por China, Uruguay no puede presentarle a los demás socios (Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela) el acuerdo para ver si lo quieren acompañar o no.

"Lo que sí siento es que hay cada vez más discursos sobre la flexibilización del Uruguay, del Mercosur, del comercio internacional", subrayó.

"Porque la verdad es que se está volviendo en el marco de un estatus, digamos proteccionista, muy difícil la comercialización para países como Uruguay que producen diez veces más los alimentos que necesitan", añadió.

Además, declaró que si ese proteccionismo se comienza a manifestar en acuerdos bilaterales, "la verdad es que va a ser muy difícil para países como Uruguay, donde la competitividad se va a volver cada vez más dura".

En la comisión, el canciller comentó que dieron todas las explicaciones respecto a los pasos dados y planteamientos que Uruguay ha hecho a China para ver si se puede "llevar adelante en el marco de la Asociación Estratégica un tratado de libre comercio".

"La presentación de términos de referencia y las circunstancias que han acaecido desde octubre, reuniendo un equipo interministerial para analizar los diferentes escenarios y las posibilidades para ver si podemos concretar un tratado ventajoso para los intereses nacionales, como siempre lo hemos planteado", indicó.

En ese sentido, corroboró que, "en términos generales", hubo un apoyo a la línea del Poder Ejecutivo en esa materia de inserción internacional.

Por otro lado, anunció la intención del Gobierno uruguayo de ampliar el Tratado de Libre Comercio con México, abriendo las cuotas, librando aranceles y poniendo algunas normas más, como las referidas a un tratado de cuarta generación: normas laborales, normas medioambientales, pymes y obstáculos para el comercio.

"Es salir de un tratado que habla de contingencias y de cuotas a un tratado más amplio. No vender cuotas sino abrir el mercado definitivamente", concluyó.