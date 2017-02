Ciclistas exigen protección e infraestructura para circular en Costa Rica

Un grupo de ciclistas se manifestó hoy frente a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica para exigir más protección en las carreteras e infraestructura adecuada para circular.

La protesta, en la que participó un centenar de ciclistas aficionados y algunos profesionales, tuvo como fin entregar una petitoria escrita a los diputados y otras autoridades, unos días después que tres ciclistas fallecieran atropellados por un vehículo que luego se dio a la fuga.

"Promover los cambios en legislación necesarios, de manera que se asegure el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y de forma segura, en todas las vías públicas terrestres y en todas las modalidades de transporte posibles", indica uno de los puntos de la petición.

Los manifestantes también exigen la aprobación de proyectos de ley que den más protección a los ciclistas y peatones, que se aumente la vigilancia policial en las carreteras y que se castigue con rigurosidad a los conductores de vehículos imprudentes.

"Que exista infraestructura segura e inclusiva para los más peatones y ciclistas, de forma que favorezca y potencie la movilidad no motorizada y el transporte público masivo sostenible", señala otro punto de la nota.

Los ciclistas acudieron a la manifestación con pancartas con mensajes como "Somos personas, no estorbos en las calles", "Mi familia me espera" y "No más muertes en carretera", y además colocaron en un muro del edificio legislativo una bicicleta pintada totalmente de blanco.

Según datos oficiales, en el 2016 murieron en accidentes en carretera 40 ciclistas, uno más que en el 2015.