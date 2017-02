Diosdado Cabello insulta a vicepresidente colombiano por calificativo de ‘venecos’

Diosdado Cabello, rechazó con un duro calificativo a Germán Vargas Lleras. Esto, a raíz de las recientes declaraciones dadas por el vicepresidente al llamar “venecos” a sus compatriotas, al insistir que las viviendas que se construyen en Colombia son para las familias más pobres y no para los venezolanos. El término “venecos” fue recibido como una ofensa.

“Yo le puedo decir hijo del gran puto; no estoy haciendo nada malo, él no puede sentirse, no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio”, señaló el político.

Cabe recordar que la Cancillería venezolana, a través de un comunicado, había calificado la expresión del vicepresidente colombiano como “xenófoba”.