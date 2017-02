El thriller y la fantasía se imponen en la 31 edición de los Goya

Magdalena Tsanis.

Madrid, 2 feb (EFE).- El thriller y la fantasía marcan el paso en una 31 edición de los Goya que promete austeridad y brevedad, eso sí, con orquesta sinfónica en el escenario.

Estas son las diez claves de la gala que se celebrará el próximo sábado 4 de febrero en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, con Dani Rovira como maestro de ceremonias por tercer año consecutivo.

1.- SUSPENSE, LA GRAN APUESTA - El thriller vuelve a ser la apuesta más segura en estos Goya. "Tarde para la ira", de Raúl Arévalo, llega con más probabilidades tras triunfar en los Forqué y los Feroz, pero tendrá que vérselas con "El hombre de las mil caras" de Alberto Rodríguez y "Que Dios nos perdone" de Rodrigo Sorogoyen. Frente a ellas, la fantasía de Bayona en "Un monstruo viene a verme" y el drama contenido de la "Julieta" de Almodóvar.

2.- ARGENTINA, A AUMENTAR SU DOMINIO.- En el apartado de mejor película iberoamericana, cuatro trabajos de altura, con una pequeña ventaja para la argentina "El ciudadano ilustre". Sería el tercer Goya consecutivo para la cinematografía argentina y el número 17 de los 29 entregados hasta ahora. pero deberá vencer a "Desde allá" (Venezuela), "Anna" (Colombia)y "Las elegidas" (México).

3.- COSECHA DE VETERANOS.- La mayoría de los nominados en las principales categorías ya tienen Goyas en su haber. Directores como Alberto Rodríguez, Bayona y Almodóvar; actores como Eduard Fernández, Antonio de la Torre y Roberto Álamo -la excepción es Luis Callejo-; y todas las actrices protagonistas: Emma Suárez, Penélope Cruz, Carmen Machi y Bárbara Lennie.

4.- EL DOBLETE DE EMMA SUÁREZ.- Emma Suárez es la favorita para hacerse con el Goya a mejor actriz protagonista por "Julieta" pero además está nominada a mejor actriz secundaria por "La próxima piel", de Isaki Lacuesta e Isa Campo.

5.- RODRIGO DE LA SERNA, ÚNICO LATINO NOMINADO.- Y otro argentino, Rodrigo de la Serna, es el único intérprete latinoamericano nominado en esta edición de los Goya. En concreto, a mejor actor revelación por "Cien años de perdón". Sus oponentes: Ricardo Gómez ("1898. Los últimos de Filipinas"), Carlos Santos ("El hombre de las mil caras") y Raúl Jiménez (Tarde para la ira").

6.- "ELLE" Y "THE SON OF SAUL", LUCHA EUROPEA.- En el apartado de mejor película europea, la producción francesa "Elle", del holandés Paul Verhoeven, y la húngara "The son of Saul", de Lászlo Némes, son las favoritas, pero la británica "I, Daniel Blake", de Ken Loach podría salir beneficiada de la disputa, con "Genius", de Michael Grandage, completando la lista de nominados.

8.- LAS PELÍCULAS PEQUEÑAS.- Entre tantas producciones comerciales se han colado algunas que iban más por libre. "La puerta abierta", de Marina Seresesky, con candidaturas de Carmen Machi y Terele Pávez; "La próxima piel", con Emma Suárez nominada; "El rey tuerto", de Marc Crehuet, que aspira a mejor director novel; o el drama musical sobre los desahucios "Cerca de tu casa".

8.- LAS OLVIDADAS O INFRAVALORADAS.- "El olivo" de Icíar Bollaín, que estuvo en la carrera de los Óscar, o "Kiki, el amor se hace", muy bien recibida por la crítica, no compiten a película ni dirección. Trabajos más arriesgados como "Mimosas" de Oliver Laxe y "La muerte de Luis XIV" de Albert Serra -premiados fuera de España- o "La reconquista" de Jonás Trueba, se han quedado directamente fuera.

9.- ANA BELÉN, GOYA DE HONOR.- Ana Belén recogerá el Goya de Honor 2017 por una trayectoria compuesta por más de 50 títulos como actriz y uno como directora, aunque hasta el año pasado, cuando estrenó "La reina de España", llevaba más de una década apartada del cine. Será la quinta mujer que reciba esta distinción, después de Rafaela Aparicio (1987), Imperio Argentina (1988), Josefina Molina (2011) y Concha Velasco (2012).

10.- DANI ROVIRA Y LA FILM SYMPHONY ORCHESTRA.- Rovira volverá a presentar, por tercer año consecutivo, la gala. Ha prometido ser irreverente sin meter el dedo en la llaga, lo que él llama "un humor blanco roto". No habrá magia ni coreografías pero sí la música en director de la Film Symphony Orchestra, que estará en el escenario durante toda la gala.