Yenisel Valdés deja Los Van Van por amor y sin presión del Gobierno de Cuba

La cantante Yenisel Valdés Fuentes aseguró hoy que su salida de Los Van Van fue decisión suya y que no estuvo presionada por el Gobierno Cubano, aunque dijo que hay una disposición oficial que se lo impide si se muda al extranjero.

"Señores pido que no mal interpreten mis declaraciones (...) Yo puedo cantar con Los Van Van si viviera en Cuba, a mí el Gobierno no me ha puesto a elegir, yo decidí por mi matrimonio", expresó hoy la artista en su página de Facebook al confirmar la salida de la banda y aclarar el motivo.

La artista precisó que eligió casarse con su pareja, que vive en California (EE.UU.), y que al no estar "permanentemente" en la isla caribeña no podrá pertenecer a la popular banda dirigida por Samuel Formell.

"Para pertenecer a una orquesta (en la isla) debo estar viviendo en Cuba, pagar impuestos y trabajar en el territorio nacional, es solo eso, no mal interpreten", aseveró Valdés.

De igual forma, Valdés señaló que su partida del grupo no obedeció a su intención de cantar en solitario o por problemas con sus compañeros de la popular banda de clásicos como "Muévete", "Sandunguera", "Este amor que se muere" o "Esto te pone la cabeza mala".

"Mi salida no la motiva el querer hacer carrera en solitario, no la motiva ningún problema personal entre mis hermanos de la orquesta, mi salida ha tenido solo un móvil y es el amor", expresó la cantante que dijo estar "sensible" tras la decisión.

"Estoy feliz de haber pertenecido a esta maravillosa orquesta por 16 años de mi vida, de haber recorrido el mundo y ver bailar y disfrutar a tanta y tanta gente, bendecida además por haber sido dirigida por el señor Juan Formell Cortina por 14 años", manifestó la artista.

La banda fue fundada por Formell, quien murió en 2014 y la dejó en manos de su hijo Samuel.

Valdés agradeció a todos los miembros de la banda y a su público de Colombia, Perú, Ecuador, y del continente europeo también.