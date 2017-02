Pella y Lorenzi abrirán la serie entre Argentina e Italia

Guido Pella, número 84 de la clasificación de la ATP, y Paolo Lorenzi (43) abrirán la serie entre Argentina e Italia, que se disputará del 3 al 5 de febrero sobre tierra batida en Buenos Aires, correspondiente a la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis.

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- Guido Pella, número 84 de la clasificación de la ATP, y Paolo Lorenzi (43) abrirán la serie entre Argentina e Italia, que se disputará del 3 al 5 de febrero sobre tierra batida en Buenos Aires, correspondiente a la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis.

El segundo partido de este viernes lo disputarán Carlos Berlocq (81) y Fabio Fognini (48), según el sorteo realizado este jueves.

El sábado, en el partido de dobles, se enfrentarán Leonardo Mayer (147) y Diego Schwartzman (53) ante Andrea Seppi (89) y Simone Bolelli (459).

El domingo jugarán primero Berlocq y Lorenzi y luego Pella ante Fognini.

El capitán argentino, Daniel Orsanic, decidió que Schwartzman dispute solo el partido de dobles porque sufrió una fuerte contractura durante la semana y no se encuentra completamente recuperado.

"No estoy al cinto por ciento, no terminé de prepararme para llegar al partido del viernes pero sé que atrás tengo a 'Charly' (Berlocq) que me que me va a reemplazar de la mejor manera", explicó Schwartzman.

"Sabemos la calidad de los jugadores italianos y el rendimiento de Fabio en Copa Davis, que ha sido bastante estable y bastante bueno. Pero pensamos más en lo nuestro, en estar a muy buen nivel para estar a la altura", sostuvo Orsanic.

El capitán italiano, Corrado Barazzutti, dijo que "no es muy importante quién juega primero y quién después" porque su equipo tiene "tres días para buscar los tres puntos".

"La Davis es una competición aparte. Son dos partidos muy duros y el doble va a ser muy duro también. Van a ser dos partidos muy luchados, esperamos llevar esta eliminatoria a casa", sostuvo Fognini.

Argentina e Italia jugarán del viernes al domingo sobre tierra batida en el estadio de Parque Sarmiento de Buenos Aires, con capacidad para unos 7.200 espectadores.

El último duelo entre ambos equipos fue hace siete meses, en Pésaro (centro de Italia), donde Argentina se impuso por 1-3 en los cuartos de final.

Argentina e Italia se enfrentaron otras dos veces en la Copa Davis, con un triunfo para Argentina en 1983 y uno para Italia en 2014.