Mi vida no está guiada ni por el dinero, ni por la gloria: Jackson Martínez

Jackson Martínez no está viviendo el mejor momento de su carrera, el futbolista de 30 años que juega para el Guangzhou Evergrande no fue inscrito por el técnico Luiz Felipe Scolari para la Champions League Asiática y en su paso por el futbol chino no ha disputado una gran cantidad de minutos

Jackson habló de forma exclusiva con Porto Canal, donde recordó de forma amarga su paso por el Atlético de Madrid, el futbolista dio a conocer que había mucha expectativa cuando llegó al equipo de Diego Simeone, pero muchos factores no permitieron que triunfara con el equipo colchonero.

"Tenía un gran apoyo, sin embargo las cosas no funcionaron muy bien. Cuando tuve la lesión fue cuando estaba empezando a mejorar, a adaptarme. Lo importante es adaptarse a un estilo de juego y Claramente yo no me adapté"

El delantero llegó al Atlético el primero de Julio de 2015, finalmente debutó el 22 de Agosto frente a las palmas donde solo disputó 59 minutos. Jackson solo jugó 22 partidos y anotó en 3 ocasiones.

EL 2 de Febrero se marcho a China pero fue criticado por muchos tras la decisión, "Fue triste cuando me fui, escuchar a los compañeros que no estaba comprometido con el equipo. Si hay una cosa que siempre he tratado de hacer es ser profesional al máximo".

Jackson finalizo la entrevista recordando los comentarios de su salida donde muchos lo tildaron de avaro "Fueron días muy tensos. La gente hablaba, decían 'Jackson Martínez prefirió el dinero a la gloria', lo que puedo decir es que mi vida no esta guiada ni por el dinero, ni por la gloria"

A pesar de que Jackson continua con el equipo chino varios medios internacionales lo han trasladado a los equipos ingleses Leicester, Chelsea y West Ham United.