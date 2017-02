Guerrilleros en Tierralta, Córdoba.

En otra zona, en el departamento de Córdoba, en el norte, estuvo el periodista y fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado. Le dijo a BBC Mundo: "Es increíble que no haya nada prácticamente montado. No solamente eso, sino que la gente no encuentre agua; ahí porque está el embalse, pero no es el mejor agua".