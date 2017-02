Ministerio de Educación responde a rector de U Nacional por supuesta reforma de educación

La cartera de Educación afirmó, en un comunicado, que, actualmente, no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria que haya sido radicada en el Congreso por la entidad. Además, asegura que no adelantará ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria, hasta que no exista un consenso con los sectores interesados en el mismo.

El Ministerio afirmó que entre el 19 y el 26 de enero se han venido adelantando talleres para la discusión de un borrador de decreto ley que garantice una oferta educativa con calidad y pertinencia en las regiones, especialmente, en zonas afectadas por el conflicto.

Esto, con referencia a la carta abierta que publicó el rector de la Universidad, Ignacio Mantilla, en la que advertía que el Ministerio de Educación quería aprobar, por medio de Fast Track, una reforma al Sistema de Educación Superior.