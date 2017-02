El uruguayo Carlos Végh toma las riendas de la región en el Banco Mundial

Con amplia trayectoria en la docencia y procedente de una familia de economistas, el uruguayo Carlos Végh, asumió hoy el cargo de economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, en reemplazo del ecuatoriano Augusto de la Torre.

Montevideo, 1 feb (EFE).- Con amplia trayectoria en la docencia y procedente de una familia de economistas, el uruguayo Carlos Végh, asumió hoy el cargo de economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, en reemplazo del ecuatoriano Augusto de la Torre.

Calificado por sus compatriotas como "uno de los mejores economistas uruguayos", Végh de 58 años es experto en temas de estabilización económica e inflación y cuenta con una dilatada experiencia internacional.

"Es un gran honor ocupar esta posición y seguir construyendo sobre el liderazgo intelectual de mis predecesores", dijo Végh en un comunicado publicado el pasado 12 de enero con motivo de su nombramiento.

"A pesar de avances económicos y sociales significativos en los últimos años, es probable que la región enfrente tiempos complicados en el futuro cercano. A largo plazo, América Latina y el Caribe deberán consolidar las conquistas recientes y procurar mejoras adicionales en una amplia gama de temas. Espero poder contribuir con este proceso", añadió.

Según el Banco Mundial, la región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en un momento "decisivo" puesto que la región afronta el desvanecimiento de "las ganancias extraordinarias derivadas del auge internacional de las materias primas".

En este sentido el también economista uruguayo y consultor de algunos de los principales organismos económicos internacionales, Carlos Steneri, comentó a Efe que el nombramiento es un "reconocimiento a la trayectoria" de Végh y también para el país.

"Hace tiempo que Uruguay no tiene en un cargo de esa jerarquía un funcionario de nuestra nacionalidad", afirmó.

Añadió que "la región se va a ver sin duda enriquecida con su gestión" ya que el uruguayo ha estado trabajando "desde hace años en temas que son muy importantes" para ALC, como las formas de estabilización a través de la política monetaria o política fiscal.

Actualmente existen problemas "conectados con el crecimiento y que tienen que ver con temas de productividad" que entran en el ámbito de trabajo de Végh y por lo tanto "tiene todos los antecedentes y la edad justa para ocupar esta posición", valoró Steneri.

Hijo y nieto de exministros de Economía de Uruguay, los trabajos más influyentes de Végh han tratado la estabilización de la inflación en países con altas tasas de este fenómeno, la inflación y el crecimiento en economías en transición o las políticas de tipos de interés en países en desarrollo, entre otros.

Regularmente sus publicaciones y opiniones aparecen en diarios internacionales de primer nivel como el New York Times, The Economist, el Financial Times, The Wall Street Journal, La Nación (Argentina), The National Review, El Colombiano (Colombia), La Tercera (Chile), Asia Times, y la agencia Reuters.

Hasta este mes de febrero, el uruguayo trabajaba como docente de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins (SAIS por sus siglas en inglés) de Baltimore, Maryland en Estados Unidos, y como investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica del país norteamericano.

Anteriormente también trabajó en el Departamento de Investigaciones Económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Maryland.

Asimismo, fue consultor para las principales entidades económicas mundiales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bancos centrales como el de Chile, Colombia o México.

Végh inició su trayectoria tras licenciarse en Economía en la American University en Washington D.C. y la Universidad de la República en Uruguay, y posteriormente se doctoró en Economía en la Universidad de Chicago.

"Aparte de ser un gran académico es un comunicador de la teoría. Creo que tenemos en Carlos una persona con credenciales excelentes para esta función", concluyó Steneri.