Álvaro González se acerca al Nacional tras abandonar al Lazio

El centrocampista Álvaro 'Tata' González llegó hoy a Montevideo para negociar con directivos de Nacional luego de rescindir de manera unilateral su contrato con el Lazio italiano.

"Quiero estar en un equipo que me quiera, que me de la oportunidad de volver a las canchas que es lo que más quiero. Estuve mucho tiempo sin jugar y, la verdad, no aguantaba más", expresó.

El exjugador del Boca Juniors y el Atlas mexicano dijo que no ha hablado con el entrenador del club tricolor Martín Lasarte, pero que sí con sus ayudantes y el gerente deportivo Alejandro Lembo.

El jugador que comenzó su carrera en el Defensor Sporting llegaría por segunda vez al equipo tricolor. Su primer paso se dio entre 2009 y 2010.