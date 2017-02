El argentino Maxi Rolón confía en ponerse en forma "en una semana"

El argentino Maxi Rolón, nuevo jugador del CD Lugo por lo que queda de temporada y la próxima, ha expresado este miércoles su confianza en que puede ponerse "en forma en una semana" tras haber estado sin competir desde principios de junio de 2016.

"No estoy tan preparado como mis compañeros, pero venía entrenando por mi cuenta y creo que una semana me va a alcanzar para llegar a la forma de mis compañeros. Vengo con muchas ganas", comentó en su presentación.

El extremo, que se formó en el Barcelona y se desvinculó del Santos brasileño hace meses, agradeció "la oportunidad" que le ha dado el Lugo "sabiendo que estaba parado por temas que pasaron" con su anterior club.

"Me defino como un extremo, me gusta más jugar por la izquierda, pero puedo hacerlo por las dos y también como delantero centro. La cosa es jugar y voy a tratar de trabajar para que el entrenador me dé la oportunidad", declaró.

Rolón cumplió hace unos días 22 años, fue internacional en las categorías inferiores de la selección argentina y fue el cuarto fichaje invernal del Lugo, que también incorporó a Fede Vico, el ucraniano Vasyl Kravets y el centrocampista Damià Sabater, que acompañó al jugador sudamericano en la presentación en la sala de prensa del Anxo Carro.

Damià, que llega cedido por el Mallorca hasta final de temporada, se definió como "un jugador creador que puede llegar al área, con buen golpeo, dinámico" y que se asocia con "los compañeros".

"Siempre pido la pelota y en el trabajo defensivo intento correr como el que más y ayudar sobre todo al equipo", manifestó el centrocampista.

El joven futbolista explicó que "no estaba teniendo mucha entrada en los partidos" con el Mallorca y por eso aceptó la propuesta del Lugo, al que agradeció "la confianza y la oportunidad de crecer como jugador".

"Siendo tan joven quería tener minutos y el Lugo es una gran opción para crecer, para aprender de los jugadores que hay aquí. El director deportivo, el entrenador y el presidente me prometieron confianza y yo la tengo que devolverla con trabajo", comentó.

En el Lugo tendrá que competir con Fernando Seoane y Carlos Pita, que son los indiscutibles en el centro del campo.

"Nadie regala nada, ellos tienen gran experiencia, los dos son muy buenos, las dos veces que jugué aquí me pasaron por encima, pero a ver si tengo los minutos que en Mallorca no tenía", señaló.

El director deportivo del Lugo, Emilio de Dios, destacó la "experiencia" de Damià en la categoría y deseó que su "fútbol ayude a crecer" al Lugo y a él, a nivel personal, le sirva "para seguir con la progresión" que lleva en su carrera porque "seguro" le "llevará a conseguir cosas importantes en el fútbol".

Respecto a Maxi Rolón, el responsable deportivo del Lugo le deseó "una rápida integración en el fútbol profesional" y pidió que sepa aprovecharse "de las virtudes" de la plantilla y en "el plazo más breve posible" esté "aportando como todos un rendimiento notable".