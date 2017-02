Simona Halep accede a cuartos en su debut

La rumana Simona Halep, primera cabeza de serie, debutó este miércoles en el torneo de tenis femenino de San Petersburgo (Rusia) con victoria en dos mangas ante la croata de 19 años Ana Konjuh, un triunfo que la mete directamente en cuartos de final.

Halep, cuarta de la clasificación mundial y en cuyo palmarés figuran 14 títulos, necesitó una hora y 37 minutos para superar a Konjuh por 6-4 y 7-6 (2).

La tenista de Constanza, que arrastra una lesión de rodilla desde otoño, jugó este miércoles su primer partido tras su temprana eliminación en el Abierto de Australia (primera ronda). En 2017 sólo había ganado anteriormente un partido, en la primera ronda del torneo de Shenzhen (China).

"Hoy no he notado dolor alguno y eso me hace feliz. Aún tengo que esperar unos cuantos partidos para ver cómo estoy, aunque de momento la cosa va bien", dijo Halep tras el partido en declaraciones que difunde el circuito WTA.

En cuartos, la rumana se cruzará con la rusa Natalia Vikhlyantseva, 115 del mundo y que dio la sorpresa de este miércoles al eliminar a su compatriota y octava favorita, Daria Kasatkina, 27 del ránking WTA, por 7-6 (4) y 6-2.

También pasó a cuartos la rusa Svetlana Kuznetsova, tercera cabeza de serie, en su caso a costa de la australiana Daria Gavrilova, a la que batió por 6-1 y 6-3.

En el último partido de la primera ronda, y en otro duelo entre rusas, Elena Vesnina (5) batió a Ekaterina Makarova por 6-3 y 6-1.

Este jueves debutará en octavos la estadounidense Venus Williams, cuarta favorita y finalista en Melbourne ante su hermana Serena. Jugará contra la francesa Kristina Mladenovic.

Resultados de la jornada:

- Individual segunda ronda (octavos de final):

Yulia Putintseva (KAZ) ganó a Annika Beck (ALE) por 6-4 y 6-0

Natalia Vikhlyantseva (RUS) a Daria Kasatkina (RUS, 8), 7-6 (4) y 6-2.

Simona Halep (RUM, 1) a Ana Konjuh (CRO), 6-4 y 7-6 (2)

Svetlana Kuznetsova (RUS, 3) a Daria Gavrilova (AUS), 6-1 y 6-3.

- Individual primera ronda:

Elena Vesnina (RUS, 5) a Ekaterina Makarova (RUS), 6-3 y 6-1.