Yo veo a James muy bien: Keylor Navas

El arquero costarricense Keylor Navas se refirió al estado del colombiano James Rodríguez, asegurando que lo ve "muy bien" a pesar de sufrir lesiones y no contar con minutos en entrevista con El Larguero de la Cadena Ser de España.

"Yo lo veo muy bien, cuando un jugador esta en una situación de que tiene una molestia y no puede estar con el grupo, a cualquiera le hace sentir mal después de estar en una posición que no se juega mucho tiempo es normal que no se sienta contento del todo"

Navas, apoyó ademas al entrenador Zinedine Zidane que no ha brindado muchos minutos al colombiano, dando a conocer que el francés ha sido claro con la plantilla dando a conocer que, todos pueden jugar en cualquier momento, razón por la que toda la plantilla entrena.

James no ha disputado partidos desde el 7 de Enero, cuando sufrió una lesión en el soleo izquierdo que lo dejo fuera por 20 días, luego tuvo una sobrecarga muscular que afecto su pierna derecha.

Keylor resaltó el trabajo, esfuerzo y la actitud de James Rodríguez que continúa buscando más minutos en el equipo merengue. Además apoyo a Cristiano Ronaldo que fue criticado por la afición en el encuentro frente a la Real Sociedad.