Holandés Van Poppel, primer líder tras ganar el prólogo; Froome a 6 segundos

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El holandés Danny van Poppel,del Sky, es el primer líder del Herald Sun Tour, tras imponerse enel prólogo, una contrarreloj de 2,1 kilómetros, en la que elbritánico Chris Froome cedió seis segundos y el colombiano EstebanChaves once.

Van Poppel logró su primer triunfo del año con un tiempo de 2:32,con un segundo de ventaja sobre el australiano Brenton Jones y elneozelandés Alex Frame, ambos del JLT Condor.

No obstante, su misión será trabajar para Froome en las etapas enlas que se debe decidir la general. De momento ha cumplido con suobjetivo tras acabar entre los cuatro primeros en cuatro etapas delTour Down Under y se ha llevado su primer prólogo desde el Tour deLuxemburgo de 2014.

Otro de los grandes favoritos, el colombiano Esteban Chaves, delOrica-Scott, cedió once segundos respecto al líder y cinco respectoa Froome. Su compatriota Sebastián Henao, compañero del británico,fue decimosexto a seis del ganador.

- Clasificación del prólogo y general:

.1. Danny van Poppel (HOL/Sky) 2:32

.2. Brenton Jones (AUS/JLT Condor) a 1

.3. Alex Frame (NZL/JLT Condor) m.t.

.4. Michael Hepburn (AUS/Orica-Scott) a 2

.5. Leigh Howard (AUS/Aqua Blue Sport) a 3

.6. Anthony Giacoppo (AUS/IsoWhey Sports) m.t.

.7. Jesse Kerrison (AYS/IsoWhey Sports) m.t.

.8. Ian Bibby (GBR/JLT Condor) a 4

.9. Travis McCabe (USA/UnitedHealthcare) m.t.

10. Cameron Bayly (AUS/IsoWhey Sports) m.t.

16. Sebastián Henao (COL/Sky) a 6

26. Chris Froome (GBR/Sky) a 7

64. Esteban Chaves Rubio (COL/Orica-Scott) a 11