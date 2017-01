Este año el santo papa visitaría a la 'Reina de Colombia' en Chiquinquirá: presidente Santos

El presidente visitó Chiquinquirá y entregó 100 viviendas a los damnificados de la ola invernal del 2010-2011 en esta región.

En medio del evento el mandatario reveló algunos detalles sobre su conversación con el papá Francisco, e indicó que el santo Pontífice le recomendó mucha perseverancia y no bajar la guardia para evitar fracasar en el intento de buscar la paz .

"El papa me dijo persevere presidente no vaya a bajar la guardia. No pueden fracasar en el intento de buscarla paz", mencionó Santos.

Además indicó que el papa le confirmó que quiere visitar Colombia este mismo año, y que como es costumbre, el santo padre podría venir a visitar a la famosa virgen de Chiquinquirá en el santuario ubicado en la población del mismo nombre en Boyacá.

De otro lado, celebró que cientos de guerrilleros de las Farc, estuvieran desplazándose desde ya para el desarme y posterior reincorporación a la vida civil a indicó que ese es el resultado de 6 años de difícil negociación con esa guerrilla.

"Colombia es un precedente para el mundo. Tenemos y pensamos en una Justicia transicional no sólo punitiva sino restauradora, y en el Congreso estamos a punto de tener todos los detalles de una jurisdicción especial para la paz, para que sea el máximo de justicia pero que también nos permita la paz, muchos quieren que los guerrilleros se pudran en la cárcel, pero si lo hacemos así los guerrilleros preferirán morirse en combate, y queremos silenciar los fusiles en el país, por eso, esperamos que este modelo nos sirva para reconciliar a todos los actores del conflicto", enfatizó el presidente Santos.